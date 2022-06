Carole Dechantre : Rare apparition de son époux Sébastien pour leurs 20 ans de mariage !

Noces de porcelaine, mais passion aussi vive que les flammes. Carole Dechantre et Sébastien Devrient se soutiennent pour le meilleur et pour le pire, et la comédienne a régulièrement eu besoin d'une épaule sur laquelle s'appuyer. Outre la pandémie de Covid-19 qui l'a fauchée et l'a privée de tournage pendant plusieurs semaines, l'héroïne des Mystères de l'amour est victime de cancers de la peau, contre lesquels elle se bat de manière très régulière.

Encore un petit cancer à enlever

En mars dernier, Carole Dechantre expliquait effectivement, sur les réseaux sociaux, qu'elle était de retour en cabinet médical pour subir une nouvelle opération. "Aujourd'hui, c'est chirurgie, précisait-elle. Encore un petit cancer à enlever. C'est le bras cette fois-ci..." Elle bénéficie heureusement des encouragements de son époux, Sébastien Devrient... et de leurs deux enfants. Mari et femme se sont aimés si forts qu'ils ont eu un garçon et une fils, Thaïs et Nils.