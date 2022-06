Carole Richert (Camping Paradis) veuve de Daniel Rialet : ce que leurs enfants ont hérité de lui

L'amour est éternel

Elle avait croisé la route de Daniel Rialet en 1987... avec la ferme intention de ne plus jamais la quitter. Malheureusement, le comédien, connu pour avoir incarné le Père Erwan dans la série Père et Maire, s'en est allé bien plus tôt que prévu. Si elle évoque rarement ce drame personnel, Carole Richert a une pensée pour son cher et tendre tous les 11 avril, jour de l'incident. "Mèche rebelle... regard vif et confiant... il savait vivre, aimer, profiter, rappelait-elle, il y a quelques mois, en lui rendant hommage sur son compte Instagram. Il dévorait la vie, il a eu raison... un coup de vent et puis s'en va... c'est comme ça... 16 ans déjà... L'amour est éternel... la vie est belle..."



Retrouvez l'interview de Carole Richert dans le magazine Télé Poche, n°2940, du 13 juin 2022.