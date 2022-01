Caroline Barclay célibataire : elle révèle sa dernière relation avec un riche sud-africain octogénaire

Dans une nouvelle interview accordée à son ami Jordan de Luxe, lundi 31 janvier 2022, Caroline Barclay a donné de ses nouvelles. En plus de revenir sur son mariage avec Eddie Barclay, leur divorce ou encore son recours à la chirurgie esthétique décomplexé, la quinquagénaire a évoqué sa vie amoureuse. Si elle est aujourd'hui célibataire, c'est que son dernier compagnon est malheureusement décédé...

C'est d'abord avec dérision que Caroline Barclay reconnaît que "c'est un peu calme" côté coeur en ce moment : "C'est marée basse, mais écoutez, j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de chance..." L'ex-femme du célèbre producteur explique ensuite avoir été en couple avec "un monsieur fantastique, qui était lui aussi plus âgé (...). Un monsieur sud-africain, fondateur des Atlantis". Caroline Barclay semble évoquer ici Sol Kerzner, magnat de l'hôtellerie décédé en mars 2020 des suites d'une longue maladie, à l'âge de 84 ans.

D'abord mariée à Eddie Barclay, entre 1988 et 1998, Caroline Giganti a ensuite refait sa vie au début des années 2000 avec l'industriel français Michel Coencas, le père de ses deux enfants : Clara et Vincent. Nul ne sait en revanche quand elle avait débuté sa relation avec Sol Kerzner. "J'aime beaucoup les hommes qui sont partis de rien et qui ont des destins", reconnaît-elle aujourd'hui.

Impossible pour Caroline Barclay d'accorder une interview sans être interrogée sur son premier mariage. Mais celle qui a été la 8e et dernière épouse d'Eddie Barclay a profité de ce nouvel entretien avec Jordan de Luxe pour rectifier l'image qu'on peut se faire d'elle et surtout, de la fortune dont elle aurait peut-être hérité du célèbre producteur. "Eddy n'était pas riche, il vivait comme un grand milliardaire, et ses amis proches le savent, mais lui-même n'était pas riche. Il a vendu sa maison de disques à Philips en 1981, pas très bien d'ailleurs, d'après ce que je me rappelle... Et après, il dépensait tellement ! C'était complètement dingue. Il a terminé sa vie, il n'avait plus d'argent."