Caroline Barclay sans filtre sur la chirurgie esthétique : "On se doute bien que si je n'ai plus de rides..."

Invitée de Jordan de Luxe et son émission L'instant de Luxe 2.0, le 31 janvier 2022, Caroline Barclay a donné de ses nouvelles. Un entretien durant lequel l'ex-femme d'Eddie Barclay s'est souvenue de son mariage avec le célèbre producteur, ses finances qui étaient loin d'être aussi confortables que ce que l'on peut croire, leur divorce après 10 ans de vie commune... Caroline Barclay s'est également confiée sans filtre sur son rapport à la chirurgie esthétique.

A 55 ans, la mère de Clara et Vincent apparaît en pleine forme. En plus de compenser son "bon coup de fourchette" en faisant du sport tous les jours, elle explique sans fard qu'elle a recours au botox sur son visage une fois par an : "Je fais les pattes d'oie parce que j'ai une forme d'yeux un peu cocker, que j'ai héritée de mon papa, et lui est très marqué aux niveaux des yeux", explique-t-elle.

A la question de savoir s'il s'agit de la seule zone de son visage concernée par des retouches, Caroline Barclay répond alors : "Franchement oui, pour l'instant, mais je vais sûrement faire un lifting dans les prochaines années. Je ne suis pas contre du tout et j'ai un ami qui est très fort pour ça en plus." En revanche, elle préfère éviter les injections. "Je suis pour en enlever, pas en rajouter. Moi qui ai vécu à Londres quelques années, ou Monaco par exemple, il y a des prototypes là-bas... Je trouve qu'elles se ressemblent toutes avec des grosses pommettes."

Si certaines personnes préfèrent garder leurs interventions de médecine ou chirurgie esthétique secrètes, Caroline Barclay assume donc clairement ses retouches contre les effets de l'apesanteur. "Pourquoi le cacher ? On se doute bien que si je n'ai plus de rides, c'est que j'ai fait quelque chose ! Donc voilà, je n'ai rien fait de très fort. Chacun fait ce qu'il veut, je ne juge pas, moi je n'ai pas de complexe avec ça."

