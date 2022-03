Caroline (Mariés au premier regard) insultée : une conversation privée avec Axel dévoilée pour se défendre

La diffusion de Mariés au premier regard 2022 (M6) est mouvementée pour Caroline. Lors de l'épisode du 28 mars, la cheffe d'entreprise en conciergerie de 29 ans a enfin rencontré Axel (maître d'oeuvre et pilote de chantier de 30 ans). Et elle n'a pas caché sa déception, ce lui a valu de nombreuses critiques et insultes. Ce mercredi 30 mars, elle a donc souhaité faire une mise au point.

Lors des ateliers de Mariés au premier regard, Caroline aurait notamment fait savoir qu'elle souhaitait rencontrer un homme plus grand qu'elle. Mais stupeur en arrivant, ses proches et elle ont vite constaté qu'Axel était plus petit. La maman de Loup-Gabriel (3 ans) n'était en plus pas attirée physiquement et l'a fait savoir. Nombreux sont donc les téléspectateurs à avoir eu de la peine pour le jeune homme. Et pour le défendre, certains n'ont pas hésité à critiquer de manière parfois virulente sa potentielle future épouse.

Assaillie de messages, Caroline a souhaité s'exprimer en vidéo afin de remettre les choses au clair. "Je vous en supplie arrêtez de dire que je n'aime pas les hommes petits. C'est juste que je demande un homme plus grand que moi et je fais 1m75. (...) J'étais persuadée que mon futur mari serait plus grand que moi car on m'a tellement posé la question sur la taille. (...) Je me suis excusée auprès d'Axel. Si j'avais su qu'il était plus petit que moi, j'aurais modéré les commentaires. Je ne voulais pas le vexer", a-t-elle tout d'abord expliqué.

La confidence privée d'Axel

Caroline a ensuite pris la défense de sa maman Nathalie qui en a aussi pris plein la figure à cause de la diffusion. En voyant Axel, elle aussi s'est totalement refermée. "Il est petit, Caroline sera beaucoup plus grande. Ca ne va pas lui plaire. La barbe je la trouve beaucoup trop longue. Et il a un costume bleu, Caroline déteste les costumes bleus. Ca m'angoisse parce que je sais qu'elle va être déçue. Je veux partir, je veux m'enfuir. Je ne veux pas voir ça", avait-elle lancé. Mais comme l'a précisé sa fille dans sa vidéo, ce n'était pas contre Axel. Elle était simplement déçue et inquiète parce qu'elle savait que Caroline ne serait pas attirée.

"Quand on participe à ce genre d'expérience et qu'on nous demande quels sont les critères qui font qu'on aura le max de chance que ça marche, on répond. (...) Quand je vois tous les messages qui disent que je suis superficielle parce que je m'attache au physique d'Axel alors que lui regarde mon âme... (...) Axel je lui plais physiquement donc forcément il ne dit pas que je ne lui plaît pas. D'ailleurs, il m'a confié en privé que si la personne ne lui avait pas plu physiquement, il aurait été capable de dire non puisqu'il n'aurait jamais ressenti d'attirance physique. (...) Donc je voudrais juste casser cette méga hypocrisie disant que je regarde son physique alors que lui regarde mon intérieur", a conclu la belle brune.