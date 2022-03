Caroline (Mariés au premier regard) déçue en découvrant Axel, sa mère veut carrément s'enfuir du mariage

Lundi 28 mars, Caroline (cheffe d'entreprise en conciergerie de 29 ans) et Axel (maître d'oeuvre et pilote de chantier de 30 ans), compatibles à 80%, étaient de retour dans Mariés au premier regard 2022. Tous deux partagent les mêmes valeurs. Ils vivent isolés à la montagne, aiment la nature et les animaux. Mais la belle brune, qui est maman d'un petit garçon de 3 ans, avait une petite appréhension. Sa mère lui a tiré les cartes et ce n'était pas fameux, de quoi stresser la candidate.

Axel lui a fait face aux réticences de sa maman. Et il a été déstabilisé par un appel de Pascal de Sutter. Ce dernier lui a expliqué que la cérémonie aurait lieu à Gibraltar. Il a immédiatement pensé à ses chiens qui ne restent jamais seuls. "Comment emporter mes chiens avec moi, les faire prendre un avion ? Les mettre en cage et en soute c'est un stress. C'est hors de question", a-t-il expliqué.

Loin des doutes d'Axel, Caroline s'est rendue à Paris avec sa maman Nathalie et Emmanuelle, l'une de ses meilleures amies, pour trouver sa robe de mariée "éthique, éco responsable" ou bio de style bohème. Bonne nouvelle, elle a trouvé son bonheur.

Axel a finalement pris la décision de confier ses chiens à l'une de ses proches. Il regrettait toutefois que sa future femme ne les voit pas, car il aurait voulu savoir si ses animaux la sentait bien. "Que ce soit avec n'importe qui, ce sont mes chiens d'abord", a-t-il confié. C'est donc sans ses fidèles compagnons qu'il s'est envolé pour Gibraltar dans l'espoir de se marier. De son côté, Caroline craignait qu'il ne soit pas vegan ou que sa maman ne le sente pas.

Malaise au mariage

Malgré ses réticences, sa maman Nathalie a fait le déplacement pour l'union de son fils. Très vite, les deux familles ont discuté. Les deux mères ont donc découvert qu'elles avaient le même prénom. La bonne ambiance et les blagues étaient au rendez-vous quand Axel a fait son arrivée... avec deux peluches ressemblant à ses chiens dans les bras. Si les amies de Caroline étaient emballées, sa maman l'était beaucoup moins. "Il est petit, Caroline sera beaucoup plus grande. Ca ne va pas lui plaire. La barbe je la trouve beaucoup trop longue. Et il a un costume bleu, Caroline déteste les costumes bleus. Ca m'angoisse parce que je sais qu'elle va être déçue. Je veux partir, je veux m'enfuir. Je ne veux pas voir ça", a-t-elle lancé.

Dès le premier regard, Axel a eu un coup de foudre. Elle n'était pas sous le charme et faisait passer son malaise par le biais de l'humour. Malgré tout, ils ont beaucoup ri et bien discuté. Ils ont donc découvert leurs passions communes. Sans surprise, le jeune homme a dit "oui". Et pour connaître la réponse de la jeune femme, il faudra patienter jusqu'à la semaine prochaine.