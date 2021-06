Caroline Wozniacki a accouché : l'ex-tenniswoman révèle le prénom de son bébé

Toujours sur Instagram, Caroline Wozniacki avait informé son million de followers de sa grossesse au mois de février. Elle y avait posté une photo montrant un doudou, une paire de baskets pour bébé, la capture d'une échographie ainsi qu'un tableau sur lequel étaient inscrites les informations suivantes : "Petite fille. Arrivée en juin 2021".

"Nous avons hâte d'accueillir notre fille en juin !", avait-elle ensuite ajouté. La petite Olivia est le premier enfant de Caroline Wozniacki et son époux David Lee. Ils se sont mariés le 25 juin 2019, 1 an et 7 mois après leurs fiançailles, au domaine Castiglion del Bosco, en Toscane, en Italie.

Pour ce grand jour, Caroline Wozniacki portait une robe blanche conçue par la maison Oscar de la Renta, pièce unique accessoirisée d'un voile fin et léger. Vogue avait obtenu l'exclusivité des photos de la cérémonie et publié quelques confidences du couple, notamment sur leur première rencontre, à Miami, par l'intermédiaire d'amis communs.

Caroline Wozniacki et David Lee s'étaient ensuite envolés pour un tour du monde. Leur lune de miel les a menés en Islande puis en Irlande. Le couple a poursuivi son voyage itinérant l'automne dernier, lors d'une expédition au Kilimandjaro, en Tanzanie.