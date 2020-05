Caterina Scorsone (Grey's Anatomy) divorce, six mois après la naissance d'Arwen

La star de Grey's Anatomy Caterina Scorsone se sépare de son époux Rob Giles, a-t-il été révélé le 8 mai 2020. Le couple se sépare après plus de dix ans de mariage. Une source proche du couple aurait déclaré au magazine People : "Ils restent amis et se sont engagés à continuer à élever ensemble leurs enfants dans un esprit d'amour." Parents de trois filles (Eliza, 7 ans, Paloma "Pippa" Michaela, 3 ans, et Arwen Lucinda, née en décembre 2019), Caterina et Rob s'étaient mariés en 2009.

Caterina incarne Amelia Shepherd dans Grey's Anatomy et est la soeur du Docteur Mamour (Patrick Dempsey dans le rôle de Derek Shepherd). Selon Imdb, en plus d'être musicien (membre du groupe de rock The Rescues,), Rob s'est tourné vers l'écriture de films et d'émissions de télévision. Il a d'ailleurs écrit deux épisodes de la série dérivée de Grey's Anatomy, Station 19.

Caterina et Rob avaient dû faire face à une épreuve difficile lorsqu'ils avaient appris la maladie de leur fille Pippa , atteinte du syndrome de Down. Interviewée par Motherly en 2019, l'actrice avait déclaré que sa fille trisomique avait bouleversé sa vie dans le bon sens, en lui ajoutant encore davantage de magie. "Elle est faite de poussière d'étoiles et de tous les rêves les plus doux. Ma petite colombe", déclarait-elle avec beaucoup d'amour.

Le 8 mai 2020, l'actrice de 38 ans a publié une citation en story Instagram, en révélant ainsi un peu plus sur son état d'esprit actuel. Toujours optimiste, elle partage : "Accrochez-vous à la joie, forte et audacieuse joie, qui recherche la Lumière en tout, même lorsque vous êtes encore dans l'attente." Une séparation et un confinement qui se font apparemment en douceur...