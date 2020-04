Caterina Scorsone (Grey's Anatomy) maman : elle modifie le prénom de son bébé

Il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis ! Confinée avec mari et enfants, Caterina Scorsone sait s'accorder du temps, de précieuses minutes dédiées à la réflexion et au bien-être. Et c'est ainsi qu'elle a pris la décision... de modifier le prénom de son bébé, tout simplement. Alors qu'elle avait initialement choisi de rendre hommage à la saga de J.R.R. Tolkien – Le Seigneur des anneaux – en baptisant sa petite fille Arwen, la comédienne, héroïne de la série Grey's Anatomy, a fait volte-face. "J'aime mon bébé, j'aime les livres, écrit-elle sur Instagram, légendant une photographie prise dans sa bibliothèque. Au fait, on a préféré garder son second prénom. Lucinda. Lucky, pour faire plus court."

Caterina Scorsone est maman de trois filles. Le 31 décembre 2019, elle souhaitait la bonne année à tous sur les réseaux sociaux en dévoilant les premiers clichés de sa tribu, réunie. Eliza, son aînée, a 7 ans et son deuxième ange, Paloma, en a 3. C'est d'ailleurs en famille que l'actrice avait annoncé cette grossesse, heureux événement qui coïncidait étrangement avec celui que vivait son personnage dans la série, Amelia Shepherd. Elle avait réuni son mari, Rob Giles, et ses enfants le jour d'Halloween et avait grimé tout le monde en protagonistes des films de La Famille Addams. "Notre famille est sur le point de devenir encore plus étrange", s'amusait-elle alors.