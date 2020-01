Caterina Scorsone (Grey's Anatomy) maman : elle présente son troisième bébé

Carnet rose à l'hôpital Grey Sloane Memorial de Grey's Anatomy. Caterina Scorsone, qui joue le rôle d'Amelia Shepherd, a accueilli la petite Arwen dans son foyer.

L'actrice de 38 ans a donné naissance à sa troisième fille. Avec son mari Rob Giles et ses deux aînées, Caterina Scorsone complète donc cette tribu avec Arwen. Sur Instagram, elle a posté deux tendres photos : on y voit Eliza, 7 ans, et Paloma "Pippa" Michaela, 3 ans, tenir leur nouvelle petite soeur dans les bras. Les clichés, pris par la photographe Rebecca Coursey, mettent en scène chacune des petites filles portant le nouveau-né. "Notre famille vous souhaite une bonne année, une bonne décennie et un coeur rempli d'amour à tous les instants", peut-on lire sur le réseau social. "Arwen est là !", conclut l'actrice.

Le moins qu'on puisse dire, c'est que la maternité a changé la vie de Caterina Scorsone. Elle partage énormément de moments de famille et encore plus depuis l'arrivée de la cadette, porteuse de trisomie 21. "Elle est faite de poussière d'étoiles et de tous les rêves les plus doux. Ma petite colombe", avait-elle écrit en légende d'une photo de Paloma en train de dormir. Pour autant, elle communique beaucoup autour de la solitude qui l'a frappée après le diagnostic de sa fille.

Dans le podcast Motherly, elle expliquait : "Je me suis sentie mal équipée et isolée. Et il y a tellement de désinformation sur Internet et dans les livres. C'est comme une liste de toutes les choses qui peuvent mal se passer dans la vie de votre enfant. Son développement se fait plus lentement. Mais elle grandit. Elle atteint toutes les étapes importantes, ça arrive juste à un rythme différent."