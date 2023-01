Catherine Davydzenka (Ici tout commence) entièrement nue : elle embrase la Toile avec ses dernières photos !

Coup de chaud sur la Toile jeudi 26 janvier ! Catherine Davydzenka s'est décidée à partager de nouvelles photos d'elle, et pas n'importe lesquelles. En effet, la comédienne phare de la série Ici tout commence (TF1) n'a pas fait dans la retenue et s'est dévoilée entièrement nue sur Instagram, où elle est suivie plus de 100 000 followers. Sur la première image, la jeune femme de 24 ans a laissé sa longue chevelure lâchée tandis que sur la seconde, elle a réalisé un chignon. Catherine Davydzenka a par ailleurs tout de même pris soin de cacher sa poitrine et ses parties intimes à l'aide d'un grand et large chapeau de paille. Mais quoi qu'il en soit, la comédienne est tout simplement sublime. "Dédicace aux : 'Soit plus naturelle'", a-t-elle par ailleurs légendé, en référence aux critiques qu'elle peut recevoir au quotidien sur son apparence.

Celle qui incarne le personnage d'Hortense a naturellement reçu une vague de compliments dans son fil de commentaires. "Magnifique sur les deux photos", "Tu me fais penser à Brigitte Bardot", "Encore plus sexy avec les cheveux détachés", "Toujours aussi belle", "Plus naturelle, il n'y a pas", "Tellement jolie", "Merveilleuse comme toujours", "Pour une fois qu'il y a une très belle jeune femme qui prends la pose sans être bronzée genre je rentre des Maldives. Bravo vous êtes sublime", peut-on lire entre autres.