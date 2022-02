Catherine Davydzenka (Ici tout commence) change de look : une "transformation stupéfiante"

Catherine Davydzenka n'a décidément pas fini de surprendre ! Jeudi 24 février 2022, l'une des comédiennes de la série Ici tout commence (TF1) a semble-t-il eu envie de changement et a donc décidé de se métamorphoser.

En effet, sur Instagram, l'interprète d'Hortense a dévoilé un tout nouveau look, très éloigné de celui auquel elle a habitué les téléspectateurs à l'antenne. Exit sa longue chevelure blonde, ses lunettes rondes et son air innocent. Catherine Davydzenka a opté pour un style beaucoup plus audacieux, aux inspirations punk et rock'n'roll. En effet, elle s'est dévoilée sur le réseau social avec une coupe courte et brune et un piercing dans le nez. Elle est alors apparue méconnaissable aux yeux de ses abonnés. "Je ne t'ai pas reconnu !", "Quel changement", "C'est un autre level", "La transformation est stupéfiante", peut-on lire en commentaires. Mais tous étaient d'accord pour dire que cette nouvelle couleur de cheveux lui allait à ravir ! Certains aimeraient même que son personnage dans Ici tout commence adopte ce look.

Pas sûr toutefois que cela soit possible car celui-ci n'est pas permanent ! En effet, en story Instagram, Catherine Davydzenka a confié qu'il s'agissait d'une perruque, utilisée simplement dans le cadre de son shooting photo.