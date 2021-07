Catherine Deneuve en deuil : sa mère, Renée Dorléac, est morte

Les trois coups résonnent dans toutes les salles de spectacles de France. Renée Dorléac, plus connue sous le nom de scène de Renée Simonot, est morte le dimanche 11 juillet 2021 à Paris, comme l'a annoncé sa famille le jeudi 15 au journal Le Figaro. La comédienne, spécialisée dans le théâtre et le doublage, était notamment la mère de Catherine Deneuve, Françoise Dorléac et Sylvie Dorléac.