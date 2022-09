Catherine Deneuve, grande séductrice : "Elle n'aime pas les minets mais les vrais hommes"

Cette année, c'est elle qui est mise en lumière, en Italie, du côté du Festival international du film de Venise, dit La Mostra. Le 31 août 2022, vêtue d'une sublime robe rouge griffée Saint Laurent, Catherine Deneuve a reçu un Lion d'or d'honneur pour célébrer l'ensemble de sa brillante carrière. Ce n'est pas la première fois, d'ailleurs, que la comédienne est la star de l'évènement. Elle y avait déjà été récompensée, en 1967, pour son sulfureux rôle dans le long-métrage Belle de jour, de Luis Buñuel.

Elle les choisit plutôt très célèbres ou/et très étalons

Voilà l'occasion idéale, pour Paris Match, de dresser le portrait de l'actrice de 78 ans. En analysant l'évolution de l'image de Catherine Deneuve à travers les âges, le magazine hebdomadaire retrace notamment son parcours sentimental, celui d'une grande romantique qui a toujours su ce qu'elle voulait, et qui a toujours assumé ses goûts et ses choix. "A la différence de Bardot, Deneuve n'aime pas les minets mais les vrais hommes, peut-on lire dans la publication. Elle les choisit plutôt très célèbres ou/et très étalons comme Vadim, Mastroianni ou même plus tard à l'époque Pierre Lescure dont nous tairons ici le surnom d'alcôve et les capacités physiques, lui laissant à lui aussi son charme mystérieux."

Résolvons tout de suite cette énigme : Pierre Lescure a tout d'abord été surnommé "Kamichi malicieux", à l'époque où il pratiquait le scoutisme chez les Eclaireurs de France, puis plus tard, pour bien d'autres raisons, "Le gardien du buste" par son grand ami Coluche. Mais son histoire avec Catherine Deneuve remonte aux années 1980. Avant ça, l'actrice avait vécu avec le réalisateur Roger Vadim, avec qui elle a eu son aîné, Christian, puis a été mariée au photographe David Bailey, et elle a également été en couple avec Marcello Mastroianni, père de sa célèbre fille Chiara, et avec l'homme d'affaires Bertrand de Labbey.

