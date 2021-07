Catherine Deneuve vend ses chaussures de luxe à très bon prix

Avis aux shoe addicts ! Catherine Deneuve mettra aux enchères des paires de chaussures de grandes marques pour la bonne cause. Du 7 au 14 septembre, la maison de ventes aux enchères Artcurial présentera aux acheteurs 125 paires de chaussures appartenant à l'interprète de Delphine Garnier dans Les Demoiselles de Rochefort, grande fashionista. La vente se fera en ligne, via le site d'Artcurial. Les prix oscillent entre 30 et 150 euros : une vente accessible à tous afin d'aider l'association des Restos du Coeur qui profitera des gains récoltés durant ces six jours de vente.

Parmi ces accessoires de mode, on retrouve des cuissardes, sandales, bottines et autres souliers allant du 37 au 39,5 et signés Christian Louboutin, Manolo Blahnik, Fabrizio Viti, Prada ou encore Yves Saint Laurent, grand ami de la comédienne de 77 ans. En plus de faire un joli geste pour l'association créée par Coluche en 1985, les acquéreurs pourront se targuer d'avoir en leur possession une véritable pièce de collection de luxe qui a été portée par la grande Catherine Deneuve, "à l'occasion de tapis rouges ou aux premiers rangs des défilés", comme on peut le lire dans un communiqué de presse. A noter qu'un étui à cigarettes Roger Vivier, un cabas Jil Sander en cuir noir et un porte-monnaie Saint Laurent seront également proposés à la vente.

Cet élan de solidarité a été salué par Patrice Douret, président de l'association : "Les Restos du Coeur remercient chaleureusement Catherine Deneuve de soutenir notre association et ses missions sociales, toujours plus nombreuses et essentielles en cette période difficile".