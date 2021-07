Catherine Deneuve : Les obsèques de sa mère Renée Dorléac ont déjà eu lieu

Le dimanche 11 juillet dernier, Renée Dorléac nous quittait, laissant un vide dans le monde du cinéma français. Catherine Deneuve perdait alors sa maman, décédée à l'âge de 109 ans. Une cérémonie d'obsèques a déjà été célébrée le jeudi 15 juillet 2021, comme l'apprend La République de Seine-et-Marne dans son édition du 16 juillet.

Les funérailles de la comédienne Renée Dorléac ont ainsi été célébrées en l'église Saint-Sulpice de Seine-Port (77), où la famille possède une propriété. Renée Simonot, de son nom de scène, a été inhumée au sein du caveau familial, où reposent son mari et sa fille Françoise, dans le cimetière communal.

Pour rappel, Renée Dorléac a été maman de quatre filles : Danielle, née d'une relation avec un comédien, puis Françoise (décédée à l'âge de 25 ans), Catherine et Sylvie, nées de son mariage avec l'acteur Maurice Dorléac.

Catherine Deneuve a toujours évoqué sa maman avec beaucoup de tendresse. "J'ai la chance d'avoir encore ma mère qui est un âge très avancé, ce qui est assez incroyable. Ma mère a eu 106 ans il y a quinze jours, c'est assez étonnant. Elle a toute sa tête", soufflait-elle sur le plateau de Quotidien en 2017.

Grâce à l'exemple de vitalité qu'a été sa mère, Catherine Deneuve a pu aborder le temps qui passe avec moins d'appréhension. "Elle vit seule chez elle, joue au bridge, porte des lunettes mais conserve une très bonne ouïe et une tête formidable. C'est assurément une image réconfortante de la vieillesse. Je me dis que, question énergie, on doit tenir pas mal de ma mère, mes soeurs et moi !", confiait l'actrice dans les colonnes de M Le Monde en 2012.