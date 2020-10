Catherine Laborde malade : Ce souvenir atroce qui "a foutu sur le tapis" son mari

Dans une interview très touchante accordée à Konbini, Catherine Laborde (69 ans) et son époux Thomas Stern ont tenté d'expliquer leur quotidien rythmé par la maladie à corps de Lewy. Atteinte de cette maladie neurodégénérative pour laquelle il n'existe, pour l'heure, pas de traitement, l'ancienne présentatrice météo de TF1 souffre de plusieurs symptômes terribles et parfois effrayants pour son mari.

Thomas Stern raconte : "Elle a fait un épisode qui est assez fréquent dans la maladie à corps de Lewy qui sont des épisodes somnambuliques hallucinatoires qui sont terrifiants. C'est à dire que c'est quelqu'un d'autre, c'est une voix qu'on ne reconnaît plus, c'est d'une brutalité... C'est vrai que je fais référence au film L'exorciste."

Des gens qui ne sont rien l'un sans l'autre...

Encore sous le choc à l'évocation de ce souvenir, il indique : "Dieu merci, c'est un épisode que j'ai appelé "barbare" dans le livre, où l'autre devient incompréhensible. Elle n'en a pas fait d'autre depuis, je touche du bois. Je dirai tant mieux. Tant mieux pour moi parce que moi ça m'a complètement foutu sur le tapis quoi." Très fusionnel malgré la maladie, le couple a écrit ensemble le livre Amour malade - Quand aimer devient aider (paru depuis le 8 octobre 2020). Dans cet ouvrage, Thomas Stern et son épouse racontent les épisodes les plus fréquents et les plus douloureux de cette maladie pour l'aidant et l'aidé.

Inquiet de constater la dégradation de la santé de sa femme, l'écrivain agrégé de philosophie révèle également sa plus grande peur, que Catherine Laborde ne le reconnaisse plus. Une véritable "terreur de la non-reconnaissance de l'un par l'autre pour des gens qui ne sont rien l'un sans l'autre" comme l'explique l'ancien publicitaire. Optimiste malgré tout, Catherine explique tout de même déceler une chance dans cette bataille qu'elle doit mener contre la maladie : la chance et le privilège d'avoir son époux à ses côtés. "Il y a quelque chose de beau dans ce qui m'arrive... C'est ce qui fait qu'on est ensemble, Thomas et moi... Je trouve que c'est une chance qu'il y a là dans mon histoire de couple, quelque chose de beau."