Catherine Laborde bouleversante : "C'est la maladie qui va l'emporter..."

Il y a trois ans et demi, déjà, Catherine Laborde tirait sa révérence sur TF1 après avoir passé vingt-huit ans de sa vie à présenter la météo. Un au revoir qui lui paraît aujourd'hui bien loin.

Pour son portrait de la semaine dans Sept à Huit (diffusé dans son intégralité le dimanche 4 octobre), Audrey Crespo-Mara a rencontré cette figure emblématique de la télévision française. L'occasion de se replonger dans le passé mais aussi d'évoquer l'avenir que Catherine Laborde a abordé avec émotion.

L'ancienne star de la météo de 69 ans est atteinte de la maladie à corps de Lewy, mélange de Parkinson et d'Alzheimer et après deux ans d'absence elle donne donc de ses nouvelles. "Quand vous me demandez si je vais bien, je vous dirais : "Oui, quelques fois... Et que quelques fois ça ne va pas très bien", a-t-elle répondu à Audrey Crespo-Mara qui voulait, en premier lieu, prendre de ses nouvelles.

Habillée en rouge, l'une de ses couleurs fétiches, Catherine Laborde a confirmé que c'est bien son mari, Thomas Stern, à qui elle est mariée depuis 2013, qui a décelé les premiers symptômes de la maladie. C'était il y a six ans. Puis s'enchaînent les images de sa dernière météo, au cours de laquelle elle avait déclaré, extrêmement touchante : "C'était des moments formidables, des moments joyeux, des moments de camaraderie... Je vous emporte avec moi... Vous m'oublierez... Moi non ! Je vous aime !" Et près de quatre ans plus tard, le public n'a toujours pas oublié Catherine Laborde.

Forcément touchée par le visionnage de ces images, Catherine Laborde sait pourtant que ses jours sont comptés. "Ça me semble loin parce que quand même, c'est la maladie qui va l'emporter je pense, à un moment ou à un autre... C'est dommage, j'aurais bien aimé que ça dure encore plus longtemps !", a-t-elle confié à Audrey Crespo-Mara.