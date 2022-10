"Le langage lui échappe" : Catherine Laborde de plus en plus affectée par la maladie

Des moments qui lui "font du bien" à lui, mais qui inquiètent sa femme qui "se demande ce qui déconne", selon l'écrivain, qui a parfois du mal à subir la maladie. "On est tellement pétris de langages, elle et moi, le fait que le langage lui échappe, ça me désoriente complètement, c'est comme si je perdais moi aussi une partie de ma vie", a-t-il partagé avec honnêteté, expliquant cependant que l'ex-femme de télévision continue d'avoir la même voix, ce qui le réconforte quelque peu.

Et pour la soutenir et continuer à faire vivre leur famille, outre l'aide matérielle, celui-ci a trouvé une parade : "J'essaie, j'essaie de continuer à la faire rire, parce que je pense que c'est essentiel, c'est même la seule arme contre le désespoir". Heureusement, Thomas Stern est bien épaulé par les filles de Catherine Laborde, Gabrielle, 35 ans et Pia, 33 ans, ainsi que par Françoise Laborde, la soeur de sa femme, avec qui elle a longtemps été fâchée, mais qui est très préoccupée par son état de santé.