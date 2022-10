Diaporama : "Le langage lui échappe" : Catherine Laborde de plus en plus affectée par la maladie

"Le langage lui échappe" : Catherine Laborde de plus en plus malade, son mari raconte...

Catherine Laborde et son mari Thomas Stern - Salon du livre de Paris le 16 mars 2019. © Cédric Perrin/Bestimage © Purepeople BestImage, Cédric Perrin

Catherine Laborde et son mari Thomas Stern - Salon du livre de Paris le 16 mars 2019. © Cédric Perrin/Bestimage © Purepeople BestImage, Cédric Perrin

6 / 19