Évelyne Dhéliat en larmes pour son hommage à Catherine Laborde

Loin des yeux, loin du coeur ? Absolument pas ! Catherine Laborde a fait ses adieux à la météo de TF1 en janvier 2017, après 28 ans de bons et loyaux services, mais les téléspectateurs ont toujours une pensée pour elle en découvrant la pluie et le beau temps. La preuve, la première chaîne a souhaité lui rendre hommage, le samedi 25 juin 2022, à l'occasion de la diffusion du programme 30 ans d'émissions cultes.

Elle avait une certaine fragilité de santé

C'est sa consoeur et amie Evelyne Dhéliat qui a été invitée à commenter ce départ de Catherine Laborde, qui avait annoncé souffrir de la maladie de Lewy, dont les symptômes sont proches de ceux de Parkinson, et devoir se retirer de l'antenne pour prendre soin d'elle. "C'est très émouvant, parce que j'étais en régie et puis on était tous très émus de voir Catherine s'exprimer ainsi à la télévision, se souvient l'animatrice, la larme à l'oeil, devant cet ultime instant de météo. Elle dit : 'Vous m'oublierez'. C'est pas vrai parce qu'on ne l'a pas oubliée. Elle avait une certaine fragilité de santé. Mais elle est restée toujours dans nos coeurs et on l'aime."

Il y a un temps qui est terminé

Comme le précise TF1, Catherine Laborde continue à se battre avec courage contre la démence à corps de Lewy, qui lui fait subir fatigue, gestes pas coordonnés et chutes inexplicables. "Il y a un temps qui est terminé, expliquait-elle. Et avant de vivre cette maladie je ne le savais pas. Et je fais avec. Mais la vie continue, toujours." La reine de la météo a effectivement célébré, le 8 mai dernier, son anniversaire. Pour ses 71 ans, sa soeur François Laborde avait même publié une photographie récente de la présentatrice sur les réseaux sociaux, mettant du baume au coeur à une grande partie de la population. "Joyeux anniversaire ma Catherine, écrivait-elle. Profite toujours de la vie et sache que personne ne t'oublie. Tu es toujours souriante, toujours courageuse : ils sont nombreux à me dire tous les jours à quel point ils t'aiment et ils pensent à toi..."