Catherine Laborde malade, elle ne peut plus sortir seule : "Je trébuche beaucoup..."

La situation n'est pas des plus réjouissantes. Catherine Laborde, victime du syndrome à corps de Lewy - une forme de trouble cognitif, sorte de démence neurodégénérative entre Alzheimer et Parkinson - apprend à vivre avec toutes les embûches que le destin met sur sa route. Malheureusement, retrouver un quotidien normal n'est plus chose possible pour l'ancienne vedette de la météo de TF1, qui est de plus en plus isolée. "Je ne sors pas seule, explique-t-elle carrément au magazine Télé Star. Je trébuche beaucoup. Mais avec Thomas [son époux, NDLR.] ou mes filles, oui. Thomas me pousse à sortir, à voir des amis, à avoir une vie sociale."

Un traitement expérimental

Elle est, malgré tout, une femme entourée de vie et d'amour. Mariée à Thomas Stern depuis novembre 2013, Catherine Laborde a deux filles de 33 et 30 ans, Gabrielle et Pia. Chacun tente, autant se faire que peut, de comprendre comment avancer malgré ces troubles si complexes. "Il m'aide. Thomas accepte ces fluctuations que m'impose la maladie, avec par moments de grandes envolées sentimentales et tout à coup, tout qui se défait de manière inexorable" poursuit l'animatrice. Ce syndrome à corps de Lewy est encore bien mystérieux pour les spécialistes. C'est pourquoi elle a accepté d'être soumise à des traitements expérimentaux qui atténuent quelques peu les effets de Parkinson. Croisons les doigts pour que ça fonctionne.

Je ne me souviens plus ce que j'avais dit une demi-heure plus tôt

Catherine Laborde a tiré sa révérence, à la télévision, le 1er janvier 2017. Son dernier bulletin météo était placé sous de terribles nuages de tristesse et de doute. Mais si elle a choisi de tout plaquer, c'est parce qu'elle n'était plus en mesure de dévoiler la pluie et le beau temps aux téléspectateurs. "J'ai des pertes de mémoire sans arrêt, regrettait-elle dans l'émission Sept à Huit. Là, je viens de vous parler et je ne me souviens plus ce que j'avais dit une demi-heure plus tôt. On ne sait plus où on est, qui on est..."

Retrouvez l'interview de Catherine Laborde dans le magazine Télé Star, n° 2298 du 12 octobre 2020.