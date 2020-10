Catherine Laborde malade, mais "entourée de vie" : elle est redevenue grand-mère

La vie de Catherine Laborde est devenue un combat. L'ancienne présentatrice météo de TF1 âgée aujourd'hui de 69 ans se bat contre la maladie à corps de Lewy (un type de démence partageant des caractéristiques avec la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson). Après avoir révélé qu'elle était malade dans Trembler (sorti en 2018), la soeur de Françoise Laborde a écrit avec son époux Thomas Stern l'ouvrage Amour malade (sorti le 8 octobre 2020 aux éditions Plon). Ils y décrivent leur quotidien rythmé par la maladie. Fort heureusement, pour lui redonner de la force, celle qui a longtemps fait la pluie et le beau temps à l'écran peut compter sur le soutien sans faille de son mari, mais pas seulement.

En juillet 2019, Catherine Laborde est devenue grand-mère pour la première fois. Sa fille Gabrielle (née en 1987) a accouché d'un petit garçon prénommé Saul. Et la famille s'est agrandie peu de temps après comme l'a confié Thomas Stern à TV Grandes Chaînes : "Au fur et à mesure que nous avancions dans le labyrinthe, il s'est produit quelque chose d'étonnant : les deux filles de Catherine [l'autre s'appelle Pia et est née en 1990, NDLR] ont chacune eu un enfant cette année, ma fille aînée aussi. J'ai repris contact avec mon autre fille qui vivait en Afrique. Nous sommes entourés de plein de vie." Son époux a ajouté qu'elle parlait beaucoup avec ses deux filles et que l'amour de Thomas la rendait plus forte face à la maladie.

Le jour où Catherine Laborde n'a pas reconnu Thomas Stern

Et de la force, il en faut pour affronter les symptômes tels que les tremblements, les problèmes neuromoteurs et les difficultés à se mouvoir. "À cela s'ajoutent des aspects psychomoteurs comme une montée progressive des états de confusion, la perte de la mémoire immédiate et, enfin, les insomnies, le somnambulisme. (...) Heureusement, l'évolution est très lente chez Catherine", a expliqué Thomas Stern. Catherine Laborde a ajouté qu'elle ne se rendait pas toujours compte de ses "moments d'absence". Comme la fois où elle n'a pas reconnu son mari, durant le confinement. Un moment "traumatisant" pour Thomas. Fort heureusement, cela ne s'est pas reproduit depuis.

Ces crises ont bien entendu des effets que Catherine Laborde déplore : "Je ne sors pas seule, je veux que Thomas soit à mes côtés. Je suis de moins en moins sûre de moi. C'est là où c'est le plus dur pour lui, je le rends prisonnier de ma maladie." Dans l'espoir de stabiliser la maladie, elle prend un traitement ou fait de la gymnastique cérébrale avec une orthophoniste. Mais les amoureux le savent, "il n'y a pas d'espoir d'amélioration". Malgré les moments difficiles, le couple reste uni, car ils se le sont promis lors de leur mariage en 2013, ce serait pour le meilleur et pour le pire.

L'intégralité de l'interview est à retrouver dans le magazine TV Grandes Chaînes du 12 octobre 2020.