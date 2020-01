Catherine Laborde grand-mère depuis peu et "complètement gaga" de son petit-fils

De 1988 à 2017, Catherine Laborde (68 ans) a fait la pluie et le beau temps sur TF1. À l'âge de 66 ans, elle a pourtant dû céder sa place à cause d'une maladie neurodégénérative appelée démence à corps de Lewy. Depuis, l'ancienne présentatrice se bat quotidiennement contre ce mal qui affecte ses mouvements et ses fonctions cognitives. Retranchée dans son domicile parisien, Catherine Laborde peut compter sur le soutien sans faille de sa famille qui s'est agrandie. Elle s'est confiée au magazine Paris Match.

Déjà maman de deux filles, Gabrièle (33 ans) et Pia (30 ans), Catherine Laborde est également devenue grand-mère d'un petit garçon prénommé Saul, en août 2019. "Elle en est complètement gaga", affirme Thomas Stern, son époux. En effet, ce petit garçon est venu illuminer les journées de l'ex-animatrice, rythmées par un traitement médical très lourd.

Mais Catherine Laborde est bien décidée à profiter de la vie au maximum, d'autant plus que sa famille est encore sur le point de s'agrandir. Sa deuxième fille, Pia, est actuellement enceinte de huit mois tandis que la fille de son époux, attend elle aussi un heureux événement. "Inconsciemment, on sent, dans la famille, que la vie doit prendre le dessus", affirme Catherine Laborde, tout sourire aux côtés de ceux qu'elle aime.

Fin 2019, l'ancienne animatrice a pu profiter des fêtes de fin d'année en compagnie de toute sa famille. Une occasion rare, étant donné que sa fille Gabrièle vit à New York et que son autre fille, devenue sage-femme, travaille beaucoup en cette période de l'année. "La retraite et les congés maternité ont du bon", plaisante cette dernière.

En 2018, Catherine Laborde avait déclaré que l'annonce de sa maladie avait beaucoup affecté ses filles : "Elles ne l'ont pas su tout de suite, puisque les médecins me disaient de ne pas en parler. (...) Je prends souvent la comparaison du cyclone : moi, je suis dans l'oeil, il ne se passe rien, mais juste à côté, il y a les vents plus forts. Quand on parle de cette maladie aux gens qu'on aime, ils se retrouvent dans les vents les plus forts. J'ai moins peur de ma maladie que mes proches". Aujourd'hui, l'ancienne animatrice peut compter sur la présence de sa famille et sur le vent d'air frais apporté par l'arrivée de ses petits-enfants.

Retrouvez les confessions de Catherine Laborde dans le magazine Paris Match, en kiosque à partir du 16 janvier 2020.