Catherine Laborde malade : son lourd traitement médical "coûte très cher"

Lorsque les médecins diagnostiquent sa maladie, Catherine Laborde préfère garder le secret, sur leurs conseils. Pourtant, deux ans plus tard, celle qui présente la météo tous les soirs sur TF1 ne peut plus cacher ses tremblements et décide de tirer sa révérence en direct. Depuis, l'ex-animatrice se repose à son domicile parisien et suit un traitement médical révolutionnaire qui semble fonctionner.

Interrogée par le magazine Paris Match, Catherine Laborde, désormais grand-mère, assure qu'elle va bien. "J'ai passé des moments terribles, mais depuis un mois et demi, ça va beaucoup mieux", assure-t-elle. Et pour cause, depuis un certain temps, l'ancienne miss météo bénéficie d'un lourd traitement qui l'aide à se sentir moins angoissée et surtout à contrôler ses tremblements. "Vous voyez, je ne tremble pas, déclare fièrement l'ex-animatrice de 68 ans en montrant son poignet. Je savais que vous alliez venir à 14h, donc j'ai pris un médicament sur le coup de midi. Si je ne l'avais pas pris, je pense que je serais vraiment très mal à l'aise."

Mais Catherine Laborde reste lucide : "Ces médicaments atténuent les symptômes et contiennent les douleurs, mais ils ne guérissent pas !" À ses côtés, son époux Thomas Stern explique : "Elle prend un médicament contre les tremblements qui est un traitement propre à Parkinson. Elle a aussi un anxiolytique le matin et deux le soir, pour avoir une nuit calme. Et elle a un patch qui s'appelle l'Exelon, le seul médicament dont on reconnaisse l'efficacité sur les états confusionnels liés à cette maladie. Il a d'ailleurs été 'déremboursé', ce qui est un pur scandale !" Dans un Paris Match hors série consacré aux secrets de la mémoire, Catherine Laborde avait même ajouté : "Si vous voyiez ma valise de médicaments... Même avec la Sécu et une bonne mutuelle, ça coûte très cher !"

Heureusement pour l'ancienne présentatrice, le traitement fait effet pour l'instant. Elle peut donc profiter d'un véritable moment d'accalmie avant que les symptômes ne reprennent le dessus.