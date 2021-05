Catherine Laborde a 70 ans : Qui est son mari Thomas Stern ?

Cela fait 20 ans que Thomas Stern et Catherine Laborde vivent une relation mouvementée. Et c'est il y a presque 8 ans que les deux concubins ont décidé de se marier. L'homme qui partage la vie de l'emblématique présentatrice de la météo de TF1 depuis tant d'années est un publicitaire et professeur de philosophie.

Leur relation turbulente et peu commune a été racontée dans un ouvrage nommé La douce joie d'être trompée publié par Catherine Laborde en 2007. Elle y raconte sans aucun tabou l'attrait de son conjoint pour le libertinage.

Le publicitaire est père de deux filles nées de précédentes unions, l'une d'elle a été conçue lorsqu'il s'est marié après avoir quitté quelques années sa femme actuelle. Après être revenu dans la vie de Catherine Laborde, Thomas Stern va co-écrire, avec sa femme, le livre Si tu ne m'aimes pas, je t'aime, qui raconte leur histoire d'amour. C'est une histoire très forte qu'ils vivent maintenant, après toutes ces péripéties. Thomas Stern avait déclaré, "la question de savoir ce que je deviendrais si elle n'était plus là, ça m'empêche de dormir à peu près toutes les nuits", dans une interview accordée à Konbini.

Thomas Stern, un soutien inconditionnel dans la maladie

Après ses adieux aux téléspectateurs qui ont ému toute la France durant une météo en 2017, Catherine Laborde avait déclaré qu'elle ne souhaitait pas être la "grand-mère de la météo". Mais c'est quelques mois plus tard qu'elle annonce dans son ouvrage Trembler qu'elle est atteinte de la maladie à corps de Lewy, qui a des symptômes semblables à ceux des maladies de Parkinson et d'Alzheimer. Thomas Stern a donc la lourde tâche d'accompagner son épouse durant cette terrible épreuve : "Ce n'est pas une maladie dont on peut espérer qu'elle va aller vers une rémission, c'est cela qu'on essayer d'énoncer. Cela fait partie des seules armes réelles que l'on a à part la tendresse pour traverser une maladie, une maladie de type irréversible" avait-t-il déclaré à 50 minutes Inside.

Le couple est désormais installé entre l'île d'Yeu et Paris, pour vivre leur nouvelle vie à l'écart des plateaux télés. Les tremblements répétitifs entraînés par sa maladie lui rendent la vie très compliquée, à tel point que c'est son mari qui se charge d'écrire pour elle sur son ordinateur. Désormais inséparables, le couple a déclaré dans une interview accordée à Konbini en octobre dernier avoir songé à se "suicider à deux". Si la maladie peut souvent être un facteur fragilisant pour certains couples, il se trouve que Catherine Laborde et Thomas Stern sont maintenant soudés comme ils ne l'ont jamais été auparavant.