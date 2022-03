Catherine Laborde, gravement malade : rare parole pour un "adieu" à Jean-Pierre Pernaut

Si Jean-Pierre Pernaut avait pris sa retraite en 2020, tracassé par des problèmes de santé (notamment son cancer du poumon), Catherine Laborde s'était quant à elle arrêté quelques années plus tôt. En effet, elle ne travaille plus depuis 2017 en raison d'une maladie très grave et incurable, la démence à corps de Lewy, qui lui fait subir les mêmes symptômes qu'Alzheimer et Parkinson réunis.

Extrêmement rare dans les médias depuis son retrait pour prendre soin de sa santé, l'ex-présentatrice de 70 ans avait néanmoins accordé une interview au magazine Sept à huit en 2018 pour expliquer à quel point sa maladie incurable la handicape depuis 2014, l'empêchant d'écrire ou de porter des chaussures à talons.

En mai 2020, elle a donné sa dernière interview, racontant qu'elle est toujours en contact avec Evelyne Dhéliat et Harry Roselmack, mais également avec sa soeur, Françoise, avec qui elle est désormais réconciliée. "Je me bats, je ne renonce pas", avait expliqué cette éternelle optimiste, expliquant aller chez l'orthophoniste et suivre de nombreux rendez-vous pour ne pas céder à la maladie.

"Chaque jour est différent, ce sont les montagnes russes. Il y a des jours avec, et des jours sans. Certains jours sont vraiment difficiles puis, de manière totalement inattendue, je vais me sentir merveilleusement bien le lendemain. Je trouve alors tout beau et tout me fait sourire. Quand je vais mal, je m'accroche en pensant à ces jours de plaisir qui vont arriver", avait-elle décrit.