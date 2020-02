Catherine Lara, enceinte de Georges Moustaki: "L'avortement, c'est traumatisant"

"Il m'a fait la cour et le jardin également." C'est comme cela que Catherine Lara résume sa relation avec Georges Moustaki, avec qui elle a vécu une légère idylle, une "histoire d'amour sans lendemain". Sur le plateau de On n'est pas couchés samedi 1er février 2020, la grande artiste française s'est confiée sur son avortement, alors qu'elle était avec le chanteur.

Une fille ou un fils de Georges Moustaki et Catherine Lara aurait ainsi pu voir le jour. Laurent Ruquier demande alors si l'artiste de 74 ans regrette son choix. "Je ne sais pas. C'est resté comme un peu coincé quelque part. Parce que j'aurais un fils ou une fille de je ne sais pas quel âge d'ailleurs", explique-t-elle sur le plateau. Sans donner de date précise, Catherine Lara indique que l'avortement n'était pas encore légalisé en France. "C'était un peu compliqué. Et puis c'est surtout traumatisant, c'est difficile. L'avortement c'est quelque chose qu'on vit difficilement", poursuit la chanteuse et violoniste.

"Il n'a pas eu à donner son avis"

Catherine Lara explique que cet enfant n'était absolument pas désiré. "On avait une espèce d'histoire d'amour mais c'était sans lendemain. Et moi j'ai tellement de respect pour l'enfant, je me suis dit que j'avais pas du tout envie d'avoir un enfant pour le faire garder par quelqu'un parce que j'étais en pleine tournée, ça marchait fort", indique-t-elle. Ce choix de garder ou non l'enfant ne concernant que Catherine Lara, Georges Moustaki n'avait pas son mot à dire. "Il m'emmenait en moto de temps en temps. Il n'a pas eu à le donner (son avis, NDLR). C'est un enfant que nous n'avons pas désiré, ni l'un ni l'autre. Moi je crois au fruit de l'amour quand même. Je reste une romantique", termine-t-elle.