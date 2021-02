Cauchemar en cuisine : Une des jumelles enceinte pendant le tournage, elle a accouché !

Les jumelles de 28 ans Mylène et Mélanie ainsi que leur grande soeur Séverine ont accueilli Philippe Etchebest et les caméras de "Cauchemar en cuisine" (M6) dans leur restaurant de Sénas, "La Durancette". Durant le tournage, l'une d'elle a pris soin de cacher sa grossesse... et a depuis donné naissance à son bébé !

Mylène a donc accueilli son deuxième enfant. Sur Facebook, elle a elle aussi partagé l'heureuse arrivée de sa fillette dans la famille. "Bonjour à tous... C'est avec bonheur que nous vous apprenons la naissance de Clara, née le 2 septembre à 2h27, pour 2kg970. Theo est enfin devenu grand frère... Tout va très bien, pour elle et pour moi...", écrivait la jeune maman le 2 septembre 2020 sur le réseau social. Un joli texte accompagné d'une photo de Clara peu après sa naissance à la clinique, dans son berceau d'hôpital.

Comme l'indique la soeur jumelle de Mélanie, elle connaissait déjà les joies de la maternité. En effet, Mylène était déjà l'heureuse maman du petit Theo, né le 14 octobre 2017 et qui a célébré son troisième anniversaire peu après la naissance de sa petite soeur Clara.

La naissance de la fillette apporte très certainement à Mylène du baume au coeur. Il faut dire que le contexte actuel de crise sanitaire liée à la Covid-19 met à mal le restaurant familial. Les établissements sont tous fermés jusqu'à nouvel ordre, à la demande du gouvernement. Les soeurs s'adaptent, comme beaucoup de leurs confrères, en proposant de la vente à emporter à leurs clients. Quant à la boucherie familiale, située juste à côté du restaurant, elle est fermée depuis le 13 février 2021 et ce jusqu'au 3 mars pour congés.