Cécile (L'amour est dans le pré) bientôt en couple avec Franck ? Son message qui en dit long

C'est l'une des histoires qui passionnent le plus les téléspectateurs de M6 dans L'amour est dans le pré. Franck a dû se résoudre à laisser partir Cécile (43 ans, employée dans un laboratoire d'analyses sensorielles). Mais depuis, il semble avoir des regrets. Interrogée sur le sujet en story Instagram, la prétendante a fait une grosse révélation.

On peut dire que l'aventure est mouvementée pour le sylviculteur et maraîcher de 46 ans. Lors du speed-dating, il avait eu un véritable coup de coeur pour Cécile, qu'il avait comparée à Line Renaud. Anne-Lise, une professeure de lettres de 40 ans, l'avait aussi beaucoup touché. Ainsi, il avait convié les deux femmes à la ferme. Et, pendant plusieurs jours, il a eu bien du mal à déterminer laquelle lui plaisait le plus. Cela s'est finalement joué à un détail : le fait que Cécile ne souhaite pas emménager rapidement avec lui à cause d'un projet professionnel.

Ayant compris, après une discussion avec la maman de Frank qu'il ne voulait pas de relation à distance, Cécile a fait le choix de partir. S'il ne l'a pas retenue, Franck a ensuite fait part de ses regrets. "Le pratique prend le pas sur l'affectif. J'ai embrassé Anne-Lise alors que Cécile était sur la route. C'est dur. En même temps que Cécile, mon coeur est parti. C'est moi qui ai fait le choix, mais je n'étais peut-être pas prêt à le faire si rapidement", a-t-il avoué dans l'émission, les larmes aux yeux. Et sur Instagram, il a confié qu'il avait fait la plus grosse bêtise de sa vie en la laissant partir.

Depuis le public n'espère qu'une chose, que l'agriculteur finisse par la rappeler. Un internaute a d'ailleurs demandé à Cécile : "Si Franck se rend compte qu'il s'est trompé, accepteriez-vous de recommencer l'aventure avec lui ?". En dessous, ses abonnés ont pu lire trois propositions : "Non", "Oui en y allant en courant", "Oui mais en le faisant patienter". Et c'est cette dernière réponse qui était la bonne. Il ne reste donc plus au public qu'à prier pour que cela se réalise.