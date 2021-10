Cédric Jubillar grand "romantique" avec sa nouvelle compagne ? "Les battues c'est plus original que Tinder"

Comme le souligne Laurent Ruquier, "il est l'homme que tout accuse". Incarcéré depuis le mois de juin dans le cadre de l'affaire de disparition de sa compagne - Delphine Jubillar, introuvable depuis le 16 décembre 2020 - Cédric Jubillar a eu droit à une chronique très piquante dans l'émission On est pas couché le 16 octobre 2021. Dans sa chronique, Philippe Caverivière a mis en doute, avec humour, l'innocence de l'artisan de 34 ans.

Afin que tous les spectateurs comprennent l'affaire, il a d'abord récapitulé les faits : "16 décembre 2020, 23 heures. Les voisins entendent des cris chez les Jubillar. Donc déjà c'est pas bon, ça sent pas bon. 23h15, Delphine Jubillar part, sort de sa maison. Ils habitent dans le Tarn, un village de 12 habitants, on est un mercredi 16 décembre. Il y a plein de choses à faire dans le Tarn hein..." dit l'humoriste avec ironie.

Il ajoute ensuite : "4 heures après, Monsieur commence à s'inquiéter. Il se dit très logiquement, il est 3h30 du matin, ma femme a disparue je vais me faire une petite lessive. Il sort son petit Soupline fraicheur lavande et il lave sa couette à 45 et seulement après il appelle les flics. Donc soit il est maniaque de propreté soit il nous prend tous pour des cons".

C'est plus original que Tinder...

"Heureusement pour lui il a une nouvelle compagne" glisse l'animatrice Léa Salamé. "Oui alors ça c'est magnifique." répond Philippe. "Il l'a rencontrée pendant la battue pour rechercher sa femme qu'il a peut-être zigouillée. C'est à dire, c'est un romantique le gars. Le gars est un romantique, il cherche sa femme entre deux fougères pendant la battue et il drague une meuf à côté : "Ca va toi ?" Il se dit je suis veuf depuis 48 heures, c'est bon j'ai fait le deuil, je rebondis." déclare le chroniqueur de France 2, visiblement persuadé de la culpabilité du peintre-plaquiste. "Voilà en tout cas les battues c'est plus original que Tinder pour les rencontres amoureuses..." a-t-il conclu sous les rires des invités.

Pour rappel, Cédric Jubillar est désormais en couple avec Séverine qui ne cesse de clamer son innocence depuis qu'il est incarcéré. Ils se fréquentent depuis avril 2021, soit seulement 4 mois après la disparition de l'infirmière. Interviewée par RTL, elle a confié être certaine de l'innocence de Cédric mais aussi qu'il était un homme extraordinaire : "J'espère que les juges vont enfin ouvrir les yeux. Pour moi, Cédric est innocent, il est temps maintenant de le laisser sortir (...) C'est une personne adorable, le meilleur de tous les hommes que j'ai rencontrés dans ma vie" a-t-elle confié.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.