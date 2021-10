Disparition de Delphine Jubillar : le cri de détresse de la nouvelle compagne de Cédric

Suspect numéro un dans l'affaire de la disparition de son épouse, Cédric Jubillar est incarcéré depuis le mois de juin. Si les enquêteurs pensent tenir le coupable, l'artisan de 34 ans peut néanmoins compter sur le soutien indéfectible de Séverine, sa nouvelle compagne. Le couple, qui s'est rencontré lors d'une battue pour retrouver le corps de Delphine, se fréquente depuis avril 2021, soit 4 mois après la disparition de l'infirmière.

Pour redorer le blason de Cédric Jubillar, ses avocats peuvent compter sur Séverine, qui vient une nouvelle fois de s'exprimer publiquement. Interrogée par RTL, elle a poussé un cri d'espoir, en espérant être entendue : "J'espère que les juges vont enfin ouvrir les yeux. Pour moi, Cédric est innocent, il est temps maintenant de le laisser sortir (...) Je me dois de tenir le coup pour Cédric, je ne lâcherai pas. Bien sûr que la médiatisation a eu un impact sur ma vie, mais j'ai un caractère assez fort. Ce que les gens disent de moi ou de Cédric m'importe peu. J'ai confiance en Cédric, je m'accroche à ça. Mon souhait le plus cher, c'est qu'il sorte, qu'il récupère ses deux bouts de chou et qu'on le laisse enfin tranquille".

Ce n'est pas la première fois que Séverine s'exprime dans les médias pour prendre la défense de son nouveau compagnon. Au mois d'août dernier, elle avait déjà accordé une interview à Femme Actuelle dans laquelle elle revenait sur les impacts négatifs de l'affaire dans sa vie : "Aujourd'hui, ma mère ne me parle plus, mon père non plus. Je vis une histoire de dingue. Je suis en rémission d'un cancer, cette période est très difficile à vivre pour moi. J'ai deux enfants, de 24 et 16 ans, mais je ne lâcherai pas Cédric. C'est une personne adorable, le meilleur de tous les hommes que j'ai rencontrés dans ma vie".

Les deux amoureux, qui s'aiment à distance depuis l'incarcération de Cédric, devront encore attendre un bout de temps avant de se retrouver. La dernière demande de remise en liberté du suspect a été refusée fin septembre. Le 8 juillet, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Toulouse avait une première fois rejeté une demande de remise en liberté, puis le 2 septembre le juge des libertés et de la détention avait pris une décision similaire, précise l'AFP.

Delphine Jubillar, 33 ans, qui travaillait comme infirmière de nuit dans une clinique d'Albi, et son mari Cédric, peintre-plaquiste intérimaire, vivaient dans une villa encore en chantier avec leurs deux enfants à Cagnac-les-Mines, un village du Tarn. Le 16 décembre 2020 à l'aube, son mari signalait sa disparition aux gendarmes. Depuis, le corps de Delphine reste introuvable.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.