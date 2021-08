Delphine Jubillar, son mari Cédric en prison : il est toujours en contact avec Séverine

Des mois sans nouvelle et toujours aucune réponse. Depuis le 16 décembre 2020, Delphine Jubillar est portée disparue et tout le monde se demande bien où elle peut être. Son mari, Cédric, a dans un premier temps était considéré comme un allié des enquêteurs, participant aux nombreuses battues organisées pour retrouver la jeune infirmière de 33 ans disparue près de Cagnac-Les-Mines dans le Tarn, où le couple a une maison. Désormais considéré comme le suspect principal dans cette affaire, l'artisan plaquiste a été mis en examen pour meurtre et écroué le 18 juin dernier.

Convaincue de son innocence, sa nouvelle compagne Séverine, a accordé une interview à Femme Actuelle publiée ce mercredi 11 août. Celle qui clame depuis plusieurs mois que Cédric n'y est pour rien dans cette histoire a fait quelques révélations sur ses relations avec l'homme de 34 ans incarcéré à la prison de Seysses en Haute-Garonne. "Je reçois fréquemment du courrier de sa part", assure-t-elle aujourd'hui.

Il ne lui tarde qu'une seule chose, c'est sortir de là et connaître la vérité pour tout expliquer à ses enfants

Toujours en contact avec celui que tout accuse, Séverine, qui connaît les deux enfants du couple, n'a pas donné beaucoup de détails sur la nature de leurs échanges, mais elle espère que Cédric Jubillar sera rapidement innocenté. "Je ne peux pas en dire plus, mais vous vous doutez bien qu'il ne peut être bien dans ces conditions. Il continue de clamer son innocence et il ne lui tarde qu'une seule chose, c'est sortir de là et connaître la vérité pour tout expliquer à ses enfants", indique-t-elle.

Séverine se sent seule dans son combat

Présente depuis le début aux côtés du suspect numéro un dans la disparition de Delphine, cette maman de deux enfants âgées de 44 ans n'est pas particulièrement aidée dans son combat selon elle. "Je suis un peu la seule à le soutenir, il ne reçoit rien de personne. C'est moi qui lui amène des affaires en prison. C'est aussi moi qui lui fais des mandats", précise Séverine.

Retrouvez l'interview en intégralité sur le site de Femme Actuelle.