Cédric Jubillar, sa mère recueille ses menaces et craque : une femme "broyée psychologiquement"

Une femme "broyée" psychologiquement. Voici comment l'un des trois avocats pénalistes de Cédric Jubillar décrit la mère du suspect. En garde à vue, cette Tarnaise prénommée Nadine a été confrontée aux déclarations de son fils recueillies par téléphone, après des semaines d'exploitation des écoutes téléphoniques par les enquêteurs.

"Elle m'énerve, je vais la tuer, je vais l'enterrer et personne ne la retrouvera !", aurait-il lancé à sa mère, quelques semaines avant la disparition de son épouse Delphine Jubillar, dans la nuit du 16 décembre 2021. "Compte tenu de ces éléments, pensez-vous aujourd'hui que votre fils est impliqué dans la disparition de son épouse?", aurait demandé un gendarme. "Oui, je le pense, aurait-elle répondu, en larmes. Sur le coup, je n'avais pas pris ça au sérieux". Après une garde à vue, la mère de Cédric Jubillar, Nadine, a pu rentrer chez-elle, où elle peut désormais accueillir ponctuellement ses petits-enfants de 2 et 6 ans. Réinterrogée, la mère de Cédric Jubillar serait revenue sur ses déclarations.

Qu'importe pour Me Alary, qui estimait que son client avait été inculpé sur la base d'éléments "fabriqués de toutes pièces" par la justice. De graves accusations faites dans les colonnes d'Actu Toulouse. "Jusque-là, on ne criait pas à l'acharnement de l'accusation, car c'était normal qu'ils se posent des questions. Mais voyant qu'ils n'arrivaient pas à trouver de preuves, pourquoi n'ont-ils rien cherché d'autre ? Je suis un défenseur de toutes les libertés, et je suis choqué qu'on ait mis en examen puis ordonné l'incarcération d'un homme sans une once de preuve, sur la base d'indices qui ne sont ni graves, ni concordants, mais fabriqués de toutes pièces. Quand on voit comment ils ont broyé psychologiquement sa mère en garde à vue pour atteindre Cédric...", déplorait-il.

Nadine avait été placée en garde à vue les 17 et 18 juin 2021. Elle se retrouve désormais dans une position difficile. "Elle est complètement perdue aujourd'hui sur les raisons de sa garde à vue, sur ce qu'il se passe dans le cadre de cette procédure, sur ce qu'elle a pu entendre de la part des enquêteurs... D'où sa position très difficile. Elle reste la mère de Cédric qui conteste les faits et clame son innocence et la grand-mère des enfants, qui veulent savoir ce qui est arrivé à leur mère", a fait savoir son avocate Me Jessica Chefardoui. Pour l'heure, Nadine ne semble pas avoir rendu visite à son fils en détention. Elle se concentre désormais sur la garde de ses petits-enfants de 2 et 6 ans, le mardi soir et un week-end sur deux.