Delphine Jubillar - Le mystère de la machine à laver continue : "Elle a été faite 36h plus tard"

C'était l'un des principaux motifs qui ont mené à la mise en examen puis à l'incarcération de Cédric Jubillar suite à la disparition de son épouse Delphine dans nuit du 15 au 16 décembre 2020. Appelés par l'homme en pleurs et très inquiet de ne pas avoir de nouvelles de sa femme, les enquêteurs étaient arrivés vers 5h du matin au domicile du couple à Cagnac-les-Mines. Une fois sur place, les gendarmes entendent la machine à laver en route et demandent à Cédric de l'arrêter pour vérifier son contenu. À l'intérieur, la couette sur laquelle dormait Delphine, qui, en raison de leur séparation, s'était installée sur le canapé. Au moment de cette découverte, Cédric avait alors expliqué avoir lavé la couette car ses deux chiens l'auraient salie. À l'époque pourtant, le procureur avait souligné que laver une couette n'était pas "la première chose à laquelle on pense" lorsqu'on déclare la disparition de la mère de ses enfants.

Elle n'a pas été faite à 4h50 du matin

Un fait troublant qui a été totalement manipulé par les médias selon Séverine, la nouvelle compagne de Cédric. "Concernant la lessive, elle n'a pas été faite à 4h50 du matin, elle a été faite 36h plus tard" assure-t-elle aux journalistes de Femme Actuelle. "Les avocats de Cédric eux-mêmes ont dit que les éléments avaient été présentés de manière fallacieuse, ce n'est pas pour rien" ajoute l'aide soignante qui a rencontré Cédric le 15 avril dernier lors d'une battue dans le Tarn.

Déterminée à prouver l'innocence de Cédric - placé en détention provisoire et mis en examen pour "homicide par conjoint" depuis le 18 juin 2021 à la prison de Seysses - Séverine explique également que son compagnon a tenté d'appeler près de 200 fois sa femme au moment de sa disparition. Selon elle, la vérité a été amplement "déformée" et le coupable de la disparition de Delphine court toujours. De leur côté, les enquêteurs avaient indiqué que le père de Louis et d'Elyah (placés depuis chez la soeur de Delphine) aurait fourni de nombreuses explications "contradictoires et mensongères", notamment sur l'amant de Delphine avec lequel elle souhaitait refaire sa vie. Récemment, il a également accusé un ouvrier d'être responsable de la disparition de son épouse.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.