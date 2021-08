Disparition de Delphine Jubillar : Son mari achetait des "produits stupéfiants très chers"

C'est l'affaire qui secoue les médias depuis plusieurs mois maintenant. Le 16 décembre dernier, Delphine Jubillar disparaissait sans que l'on ait plus aucune trace d'elle depuis. Une affaire très mystérieuse est dans laquelle celui avec qui elle partageait sa vie, Cédric Jubillar, est le suspect numéro un. En instance de divorce au moment du drame, Delphine allait refaire sa vie avec son "amant de Montauban" et venait de prendre des vacances un jour avant sa disparition.

Mis en examen pour meurtre et écroué le 18 juin dernier, Cédric Jubillar fait l'objet de toutes les attentions dans ce dossier. Beaucoup d'éléments semblent indiquer qu'il a quelque chose à voir dans cette disparition et les amies de Delphine semblent unanimes. Un élément a notamment intéressé le procureur de la République de Toulouse, Dominique Alzeari : la consommation de drogue de l'homme de 34 ans. Il a expliqué que l'artisan plaquiste a des dépenses assez importantes pour des "produits stupéfiants très chers". Une version des faits qu'a confirmée en partie la nouvelle compagne de Cédric Jubillar, Séverine. "Son truc, c'était le cannabis, l'herbe et le CBD. Mais jamais les drogues dures", précise-t-elle dans les colonnes du Parisien.

Il fume toute la journée et cela lui coûte beaucoup d'argent

Visiblement dépendant au cannabis, Cédric Jubillar en consomme sur une base quotidienne si l'on s'en tient aux propos de sa nouvelle conjointe. "En fait, il fume toute la journée et cela lui coûte beaucoup d'argent. Mais je ne l'ai jamais vu amorphe. Au contraire, fumer lui donne de l'énergie", assure-t-elle. À l'inverse, lorsqu'il n'a plus de quoi consommer, les choses deviennent plus difficiles selon elle. "Dès qu'il n'avait plus rien à fumer, cela devenait difficile pour lui. Dans ces cas-là, je le sentais nerveux, à cran", affirme Séverine.

Son avocat le défend coûte que coûte

À l'inverse, l'avocat de Cédric Jubillar, Jean-Baptiste Alary, indique le contraire et ne soutient pas du tout les propos de Séverine. "C'est toujours mieux si l'on a affaire à un dangereux toxicomane. En vérité, il avait découvert le CBD depuis quelques mois, ce qui lui avait fait réduire sa consommation de drogue", assure-t-il dans une interview donnée à Ouest-France le 23 juin dernier.