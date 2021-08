Delphine Jubillar : Elle a changé ses codes bancaires le jour de sa disparition...

C'est la question que tout le monde se pose : où se trouve Delphine Jubillar ? La jeune femme de 33 ans est portée disparue depuis plus de 8 mois maintenant et personne ne sait où elle se trouve. Dans ce genre de disparition, les enquêteurs cherchent souvent à savoir ce que la personne a fait pendant les dernières heures avant le drame. Dans le cas de la jeune infirmière à l'hôpital d'Albi, elle venait de prendre ses vacances le 15 décembre, selon l'avocat de la famille de la victime.

Cédric Jubillar va jusqu'à consulter les comptes bancaires de sa femme

Son mari, principal suspect dans cette affaire, avait d'ailleurs pour habitude d'espionner les comptes bancaires de sa conjointe dans le but de découvrir si Delphine lui était infidèle. "Les 2 et 6 décembre 2020, Cédric Jubillar va jusqu'à consulter les comptes bancaires de sa femme et y découvre des dépenses en coiffure, sous-vêtements, réservations d'hôtellerie", selon les informations de BFMTV, datée du 7 juillet dernier. Possiblement au courant des actions de son mari, Delphine Jubillar va alors se rendre à la banque le 15 décembre afin de faire changer le code de sa carte bleue ainsi que les codes d'accès de ses comptes en ligne.

Delphine Jubillar a consacré sa première journée de vacances à l'achat des cadeaux de Nöel pour ses deux enfants, âgés de 6 et 2 ans. "La jeune maman venait de faire les cadeaux de Noël de ses enfants, le jour même, et en a parlé avec mes clients", indique l'avocat dans Paris Match. En instance de divorce avec son mari, Cédric Jubillar, l'infirmière, qui avait un amant, vivait des moments difficiles dans son couple.

Le dernier signe de vie de la jeune infirmière remonte à cette même journée du 15 décembre et un texto envoyé à son amant : "Bonne nuit mon amour". Depuis, plus aucun signe de vie de la jeune femme. Cédric, qui clame son innocence, est considéré comme le suspect numéro un dans cette affaire et il est en détention provisoire pour "homicide volontaire sur conjoint".

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.