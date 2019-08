Céline Dion, coupe garçonne et fluo : méconnaissable en couv' du Harper's Bazaar

Métamorphosée.Céline Dion apparaît dans l'édition du mois de septembre du Harper's Bazaar, consacré aux icônes. La diva canadienne a été photographiée par Mario Sorrenti, immense photographe italien principalement connu pour ses travaux avec Kate Moss et son utilisation du noir et blanc. À 51 ans, la chanteuse prend la pose dans une large polaire fluo, un jean ample et des talons pointus blancs, mais c'est plutôt du côté de sa mise en beauté qu'il y avait de quoi être étonné. Coupe garçonne noire, à la limite de la coupe au bol, large trait d'eyeliner noir : Céline Dion avait un look très années 1980 sur cette unique photo en couleur du shooting.