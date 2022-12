Ces 4 mini jupes plissées sont un must-have

Achetez cette mini jupe patineuse écossaise Urban GoCo sur Amazon pour 18,98 €

Le grunge est partout. Bella Hadid, Kendall Jenner, Kaia Gerber, toutes adoptent ce revival qui peut être controversé. Et l'une des pièces phares de ce style, c'est la jupe plissée en tartan. Elle se décline en plus ici dans sa plus pure interprétation. Elle se flanque ici d'un motif écossais de carreaux noir et rouge. Son plissé serré ne fait qu'accentuer cette allure rock. Le haut droit de la jupe, en contraste avec le bas, apporte une véritable touche d'originalité qui fait la différence. Vous aurez en plus la sensation de ne rien porter avec sa composition 80 % polyester, 16 % coton et 4 % élasthanne.

Pour jouer à fond le côté grunge, ajoutez une chaîne métallique autour de la pièce. Vous pouvez également ajouter pour l'hiver un manteau en fausse fourrure, idéal pour affronter les températures basses avec style. Finalisez le look avec des Dr Martens qui opèrent un retour en force et le tour est joué. Réveillez la rockeuse qui sommeille en vous !

3. La jupe patineuse extensible Exchic prend des allures de fête

Quelle est la vraie couleur de l'année 2022 ? Si Pantone avait déclaré le Vey Pery comme couleur qui ferait l'année, soit un violet vibrant, une autre teinte lui aura volé la vedette ses 6 derniers mois. Il s'agit bien évidemment du rose et plus précisément du Pink PP. C'est Valentino lors de son défilé automne-hiver 2022-2023 qui a dévoilé et fait exploser cette couleur au grand jour. Elle inonde depuis les feeds insta et les vestiaires des filles en vogue. Et rien de tel pour vous approprier cette tendance que d'opter pour cette jupe patineuse extensible Exchic. Vous n'aurez en plus qu'à débourser 18,66 € pour vous la procurer.

Succombez au tendance rose métallisé