Ces accessoires pour cheveux sont les plus tendance du moment

Achetez ce lot de 12 barrettes pour cheveux Makone à 9,99 € sur Amazon

Attention, il y a barrettes et barrettes. Exit en effet les modèles classiques noirs et blancs à la forme typique. On recherche aujourd'hui l'originalité que ce soit dans les formes, coloris ou embellissements. Le but est d'ajouter une touche girly à sa tenue pour la sublimer. Et rien de tel pour cela que ce lot de 12 barrettes pour cheveux Makone. Elles se parent en effet de très chics perles qui font fureur en ce moment. Elles adoptent en plus de multiples formes pour vous permettre d'avoir un style différent chaque jour. Les perles blanches adoptent elles aussi différentes tailles et jouent sur les volumes pour s'adapter à vos envies, des plus sobres aux plus bling. Portée de façon unique ou en accumulation pour briller encore plus, c'est à vous de choisir. Pour un look à la fois streetwear et chic, combinez-les à un pantalon cargo en satin, un crop top et des bottines à talon.