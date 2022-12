Chantal Ladesou : Le jour où elle s'est retrouvée à jouer dans un film érotique sans le savoir

Ce mercredi 7 décembre, sur le plateau de C à Vous, Chantal Ladesou s'est confiée sur cette drôle d'expérience, pour le moins inattendue, qu'elle a vécue vers les débuts de sa carrière au cinéma. "Les années 70, décennie pendant laquelle vous avez tourné un film érotique mais sans le savoir", a-t-elle été introduit par Anne Elisabeth Lemoine. "Sans le savoir, oui. On m'a dit ' Vas tourner dans les studios des Buttes-Chaumont'. J'y suis allée, j'ai frappé aux portes. Et ils se sont un peu fichus de moi, les jeunes qui étaient là", a répondu la comédienne, alors que le film en question s'intitule Les Maîtresses de vacances.

"On m'a dit, 'C'est pas du tout un film érotique. Tu vas faire un rôle dans une grande soirée etc. Tu feras une mondaine. J'y suis allée, et c'était un film érotique, car tout le monde était à poil ! Alors j'ai compris...", s'est-elle souvenue, avant de préciser qu'elle a essayé de trouver une parade afin de ne pas enlever ses vêtements sur le tournage. "J'ai mis un p'tit camarade de cours dans le coup, je lui ai dis 'je vais faire un gag, je vais faire comme si je sortais ta chemise mais que je n'y arrivais pas !'". Une technique qui s'est finalement avérée peu convaincante, puisqu'on lui a dit : "Tu te déshabilles sinon t'es pas payée".

Il s'était endormi

Elle a également indiqué que son mari (Michel Ansault, ndlr) était intervenu et avait réglé ses comptes avec le metteur en scène, avant de partir puis d'emmener sa dulcinée dans sa "décapotable", et frôler de peu un accident de voiture car "il s'était endormi". "Mais on vous voit finalement dans ce film ou pas ?", s'est alors demandé Patrick Cohen. "On me voit un petit peu", a-t-elle répondu. Quelques minutes plus tôt, toujours sur le plateau de l'émission, elle faisait la promotion de la pièce de Théâtre 1983 dans laquelle elle donne la réplique à son mari, qu'elle a qualifié de "jeune espoir" afin de mettre en avant sa performance, lui qui n'est pas acteur de métier.

Mais elle a également raconté qu'il avait été "très énervant" lors des répétitions. À noter qu'ils sont ensemble parents de deux enfants : Clémence et Julian. Leur fils Alix est quant à lui malheureusement décédé à l'âge de 21 ans.