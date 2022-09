Chantal Ladesou folle de son mari Michel : mais au fait, à quoi ressemble-t-il ?

Amour et célébrité ne font pas toujours bon ménage. Mais Chantal Ladesou prouve qu'une idylle peut perdurer dans le temps dans ce milieu. Cela fait en effet un peu plus de quarante ans que l'actrice et humoriste de 74 ans, que les téléspectateurs de TF1 retrouveront ce mardi 13 septembre dans Mask Singer 2022, file le parfait amour avec Michel Ansault. Un homme discret mais qui est déjà apparu à ses côtés lors d'événements.

Comme vous pouvez le voir dans notre diaporama, son époux était avec elle lorsqu'elle a enregistré un inédit de Vivement dimanche (qui sera diffusé le 18 septembre prochain) ou une émission Animaux Stars (à l'antenne en juin). Ils sont aussi partis en amoureux au dernier Festival de Ramatuelle ou au Festival de Monte-Carlo. Une complicité qui fait toujours autant plaisir à voir.

A l'occasion de son passage dans Je t'aime etc. en janvier 2020, Chantal Ladesou s'était confiée sur sa rencontre avec Michel Ansault. A l'époque, elle était hôtesse de vente chez Rank Xerox et il l'avait convoquée sous un faux prétexte. Le début d'une belle romance. "J'ai vraiment eu un coup de foudre. Ça existe", avait-elle déclaré. Et de préciser qu'elle était persuadée "d'avoir tiré le bon numéro". Elle ne s'était pas trompée puisqu'aujourd'hui, ils s'aiment encore comme au premier jour. Et tous deux sont restés fidèles. "Je n'ai jamais eu d'incartades, jamais. À un moment donné, c'est vrai, on a tellement d'occasions dans ce métier...", s'était-elle souvenue dans Les Enfants de la télé en janvier 2019. Et mieux valait que Michel ait la même ligne de conduite.

Ensemble, Chantal Ladesou et Michel Ansault ont élevé trois enfants : Clémence, devenue comédienne, Julien qui est l'époux de la comédienne Pauline Lefèvre et le Alix, mort à l'âge de 21 ans, le grand drame de leur vie. Une fois à la retraite, Michel est devenu le manager de la comédienne et humoriste, un duo qui fonctionne très bien et qui sera ensemble sur les planches pour la pièce 1983, au théâtre Saint-Martin. "C'est l'auteur et metteur en scène qui l'a choisi pour y jouer un rôle sans m'en avertir : un comble. Michel a deux pages de texte et commence déjà à me casser les bonbons avec ses répétitions ! Il a fait appel à notre fille Clémence, elle aussi comédienne", a-t-elle confié en août dernier à Télé 7 Jours.