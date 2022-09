Chantal Ladesou : Sa belle-fille est une célèbre comédienne !

Chantal Ladesou ne fréquente que du beau monde, et ce malgré elle ! En effet, en plus de ses amis issus du show-business, l'actrice et humoriste de 74 ans vit entourée de stars. Son époux Michel Ansault est connu comme son manager. Ensemble, le couple a eu trois enfants : le regretté Alix mort à 21 ans des suites d'un accident de voiture, le charmant Julien et la belle Clémence, comédienne. Et ce n'est pas tout : l'épouse de Julien est elle aussi loin d'être une inconnue !

Depuis la perte de son bien aimé Alix, celle qui officie aux côtés de Kev Adams, Vitaa et Jeff Panacloc comme enquêtrice dans Mask Singer sur TF1 continue d'accumuler les moments de bonheur, tant bien que mal. Et il faut dire que l'arrivée de ses cinq petits-enfants aide. Sa fille Clémence est l'heureuse maman de trois enfants : Georges né en 2016, Gabrielle née en 2018 et un dernier bébé qui a pointé le bout de son nez en 2021. Tous sont les fruits de ses amours avec son époux Antoine Van Den Broek d'Obrenan. De son côté, Julien a lui aussi goûté aux joies de la parentalité. Avec sa belle, il a accueilli fin 2020 une paire de jumeaux : Léopoldine et Hugues.

Dans la famille de Chantal Ladesou, voici la belle-fille...

Mais qui est la maman de ces adorables enfants ? Ce n'est autre que Pauline Lefèvre, visage bien connu des téléspectateurs ! La jolie blonde de 41 ans est en effet une actrice et animatrice française passée par Direct8, M6 et Canal+, où elle a notamment officié comme Miss météo du Grand Journal entre 2008 et 2010 succédant ainsi à Louise Bourgoin. Après cela, Pauline Lefèvre s'est lancée dans le cinéma. C'est ainsi qu'elle a joué dans Voir la mer de Patrice Leconte, Mince alors ! de Charlotte de Turckheim ou encore Salaud, on t'aime de Claude Lelouch et où elle a donné la réplique à Johnny Hallyday et Sandrine de Bonnaire. Enfin, en 2019, Pauline Lefèvre a eu la joie de rejoindre la mythique troupe des Enfoirés ! Voilà donc une belle famille d'artistes que celle de Chantal Ladesou, elle-même star française connue et reconnue.