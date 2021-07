Chantal Ladesou, une grand-mère qui "se donne" : "Ce n'est pas de tout repos"

Chantal Ladesou est une mamie gâteau ! L'humoriste sociétaire des Grosses têtes s'est confiée sur son rôle de grand-mère. Un travail à plein temps que la comédienne de 73 ans savoure quand elle en a la possibilité. Au micro de Thomas Isle et Anissa Haddadi, dans Le Club de l'été sur Europe 1 mardi 20 juillet, elle s'est adonnée à quelques petites confidences sur ses petits-enfants. "5 ans, 3 ans, 6 mois, c'est l'ambiance", annonce-t-elle d'emblée. "Comme je veux absolument que ma fille dorme, je m'en occupe ! Je guette leur réveil, je les prends et je les emmène. Mais ce n'est pas de tout repos parce que lorsqu'elle est là 15 jours, je suis crevée. Après je me dis : 'm*rde je dois aller travailler, j'ai un tournage'".

Maman de trois enfants, Clémence, Julien et Alix, décédé dans un accident de voiture en 1996, Chantal Ladesou a cinq petits-enfants ! Sa fille Clémence, actrice et réalisatrice, est mariée à Antoine Van Den Borek d'Obrenan et a trois enfants Georges, Gabrielle et un petit dernier dont on ne connaît ni le nom ni le sexe (5, 3 ans et 6 mois). Son fils Julien, lui aussi comédien, a épousé Pauline Lefèvre avec qui il a des jumeaux : Léopoldine et Hugues, âgés de 9 mois. Une belle et très grande famille que Chantal Ladesou retrouve donc lors de ses congés ou des grandes vacances !

Ravie d'avoir la compagnie de ces jeunes bambins, l'humoriste qui a confié qu'elle passera ses vacances du mois d'août dans sa maison du Var, ne manque pas une occasion pour leur faire profiter de ses talents. "J'ai vraiment envie de les voir intensément. A la campagne, on les a tous en même temps : c'est très fatigant parce que je veux me donner ! Je veux les faire marrer en plus ! Je suis tombée en Hollande parce qu'il y avait du gel. Je suis tombée quatre fois et mon petit-fils criait 'Mam' est tombée !", raconte-t-elle. Une scène qui a certainement dû faire rire son jeune public, déjà fan de leur grand-mère et de ses pitreries !