Diaporama Chantal Ladesou, une grand-mère qui "se donne" : "Ce n'est pas de tout repos"

1 / 17 Chantal Ladesou, une grand-mère qui "se donne" : "Ce n'est pas de tout repos"

2 / 17 Rendez-vous avec Chantal Ladesou à Paris. © Cédric Perrin/Bestimage

3 / 17 Chantal Ladesou - Enregistrement de l'émission "Les Grosses Têtes", présentée par Laurent Ruquier et diffuséele 19 décembre sur France 2. Le 8 décembre 2020 © Jack Tribeca / Bestimage

4 / 17 Emmanuel Chaunu, Chantal Ladesou et Michel Drucker - Enregistrement de l'émission Vivement dimanche prochain au studio Gabriel, presentée par Michel Drucker © Guillaume Gaffiot / Bestimage

5 / 17 Clémence Ausault, fille de Chantal Ladesou, partage un cliché de sa "mama" pour la fête des mères.

6 / 17 Chantal Ladesou - Enregistrement de l'émission 'Vivement Dimanche' au studio Gabriel le 18 mai 2020 © Guillaume Gaffiot / Bestimage

7 / 17 Chantal Ladesou - Enregistrement de l'émission "Clique" présentée par Mouloud Achour sur Canal Plus à Issy-les-Moulineaux le 3 mars 2020. © Jack Tribeca/Bestimage

8 / 17 Chantal Ladesou, supportrice des Bleus.

9 / 17 Jean-Philippe Janssens (Jeanfi) et Chantal Ladesou lors de la réprésentation du nouveau one-woman-show "On the road again" de Chantal Ladesou au Dôme de Paris (Palais des Sports), à Paris, France, le 19 janvier 2020. © Philippe Baldini/Bestimage

10 / 17 Chantal Ladesou et son mari Michel Ansault aux obsèques de Michou en l'église Saint-Jean de Montmartre à Paris. Le 31 janvier 2020

11 / 17 Chantal Ladesou - Enregistrement de l'émission "Clique" présentée par Mouloud Achour sur Canal Plus à Issy-les-Moulineaux le 3 mars 2020. © Jack Tribeca/Bestimage

12 / 17 Chantal Ladesou présente son nouveau one-woman-show "On the road again" au Dôme de Paris (Palais des Sports), à Paris, France, le 18 janvier 2020. © Philippe Baldini/Bestimage

13 / 17 Chantal Ladesou et Karine Le Marchand lors de la réprésentation de son nouveau one-woman-show "On the road again" au Dôme de Paris (Palais des Sports), à Paris, France, le 19 janvier 2020. © Philippe Baldini/Bestimage

14 / 17 Chantal Ladesou - Studio de l'enregistrement de l'émission "Le Grand Restaurant" à Paris, qui sera diffusée le 3 février 2021 sur M6 © Jean-Philippe Baltel / Bestimage





15 / 17 Chantal Ladesou et Patrick Bruel en backstage lors du deuxième jour du concert de Patrick Bruel lors de sa tournée "Ce soir on sort..." à Paris La Défense Arena le 7 décembre 2019. © Coadic Guirec/Bestimage





16 / 17 Chantal Ladesou et Catherine Ceylac en backstage du défilé de la styliste Nathalie Garçon pour l'association "Over fifty...et alors" à la galerie Vivienne à Paris le 17 juin 2019. © Dominique Jacovides / Bestimage