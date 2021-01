Chantal Ladesou : Sa fille, enceinte, partage des photos, bébé ne va pas tarder !

A 31 ans, Clémence Ansault attend son troisième enfant. Une heureuse nouvelle révélée par son illustre maman, la populaire humoriste et comédienne Chantal Ladesou. Sur Instagram, la jeune femme partage de temps à autre des photos de sa grossesse, laquelle touche à sa fin.

Samedi 16 janvier 2021, Clémence Ansault a donc posté plusieurs photos d'elle en sortie sous la neige aux Pays-Bas, où elle réside avec son mari Antoine Van Den Broek d'Obrenan ; le couple s'est marié en 2015. "La neige est finalement arrivée dans le nord !", a-t-elle d'abord écrit, alors qu'elle apparaissait chaudement vêtue, chapka sur la tête. Puis la jeune femme de poster d'autres photos d'elle, à velo ou à pied, laissant voir son énorme baby bump annonciateur d'un bébé qui va arriver très prochainement. "#9months", a-t-elle d'ailleurs ajouté en légende pour signaler que sa grossesse touche effectivement à sa fin.

Clémence Ansault, qui avait donné la réplique à sa mère Chantal Ladesou dans la pièce Nelson, est déjà maman de deux enfants : Georges, 4 ans, et Gabrielle, 2 ans et demi. Et elle peut compter sur la star pour jouer la babysitter si besoin, notamment l'été pour les vacances. Ce statut de grand-mère, l'actrice de C'est quoi cette mamie ? le vit très bien. Interrogée par Purepeople, elle avait ainsi fait quelques confidences. "Je voulais pas être appelée mamie mais au final c'est très mignon mamie. Mamie confiture ou mamie ceci. Moi je suis une mamie un peu classique. J'adore faire des gâteaux... ratés ! Trop cuits ou pas assez. Mais ils sont très bons (...) Mon petit-fils, à peine il savait parler, qu'il m'a appelée 'Mam' alors on gardé 'Mam'", avait-elle déclaré en 2019. Nul doute qu'elle doit attendre avec impatience ce futur enfant, elle qui a récemment été comblée de joie par la naissance des jumeaux de son fils Julien, marié à la comédienne Pauline Lefèvre.