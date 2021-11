Chantal Ladesou, la mort tragique de son fils Alix à 21 ans : "un choc énorme, un tsunami"

S'il y a bien un sujet que Chantal Ladesou n'aime pas évoquer durant ses interviews, c'est bel et bien la mort de son fils Alix en 1996. Victime d'un terrible accident de voiture à seulement 21 ans, l'aîné de l'humoriste et de Michel Ansault a laissé sa mère dans une profonde tristesse. Dans une interview accordée dans l'émission Extravagantes, dévoilée en exclusivité par Télé-Loisirs, la comédienne de 73 ans s'est confiée sur cette terrible disparition.

Durant cet entretien - diffusé le 6 novembre prochain dès 23h10 sur Paris Première - la chroniqueuse des Grosses Têtes sur RTL s'est souvenue avec émotion de ce qu'elle avait ressenti lorsqu'elle a appris la mort de son fils. Face à l'animatrice Corinne, l'humoriste a partagé le "choc énorme" et le "tsunami" d'émotions que la disparition de son enfant avait engendré dans sa vie. Forte de cette expérience, la mère de Clémence et Julian a ensuite confié avoir réussi à faire son deuil : "J'aime tellement la vie que j'ai surpassé ça." Et d'ajouter, avec émotion : "Mais c'est toujours en moi." Elle a aussi confié penser "tous les jours" à son fils aîné.

Dans une interview accordée à Jordan de Luxe dans Show de Luxe en 2020, Chantal Ladesou avait déjà fait des confidences au sujet d'Alix. Un drame qui était encore "brûlant" pour cette dernière qui a partagé avoir été souvent questionnée sur le sujet. Même si elle n'a fait que de rares confidences dans la presse, la comédienne a partagé avoir eu beaucoup de mal à en parler : "C'est toujours quelque chose qui est en moi et qui me fait souffrir dès qu'on en parle", avait-elle exprimé. Et de poursuivre : "En même temps, c'est aussi une façon de le faire revivre. Le fait d'en parler, peut-être que ça peut aider des gens à qui c'est arrivé aussi... Mais c'est vrai que c'est toujours très sensible".

L'interview de Chantal Ladesou est à retrouver dans l'émission Extravagantes, diffusée ce samedi 6 novembre dès 23h10 sur Paris Première.