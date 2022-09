Chantal Ladesou et la mort tragique de son fils à 21 ans : une douleur toujours présente, 25 ans après le drame

Ce samedi 10 septembre, France 2 diffuse le second numéro du Big Show avec en chef d'orchestre Jarry accompagné de deux invités : Pascal Obispo et Chantal Ladesou .

Chantal Ladesou fait partie des humoristes préférées des Français grâce notamment à son humour et à sa joie de vivre. Mais derrière le sourire se cache une douleur liée à la perte d'un être cher : la mort de son fils aîné Alix à l'âge de 21 ans en 1996. Le jeune homme avait subi un accident de voiture. Un souvenir qui hantera à jamais Chantal Ladesou, également mère de Clémence et Julien Ansault, compagnon de Pauline Lefèvre avec qui il a eu deux enfants : Hugues et Léopoldine nés en octobre 2020.

Dans ses interviews, Chantal Ladesou est revenue sur la mort de son fils Alix avec émotion. Ce fut le cas en février 2020 lorsqu'elle s'est confiée à Jordan De Luxe sur Non Stop People : "Souvent les gens me lancent là-dessus mais c'est un drame qui est toujours très brûlant en moi. Donc c'est toujours quelque chose qui est en moi et qui me fait souffrir dès qu'on en parle, et en même temps, c'est aussi une façon de le faire revivre et peut-être d'aider. Aussi, le fait d'en parler, peut-être que ça peut aider les gens à qui s'est arrivé aussi. C'est vrai que c'est toujours très sensible."

Je me revois encore pleurer dans ma loge

Plus récemment, en juin dernier, l'actrice et humoriste de 74 ans s'était confiée à Nikos Aliagas dans 50 Minutes Inside. Elle a raconté comment elle a su rebondir professionnellement après la mort de son fils : "J'avais préparé une pièce avant de le perdre. Je me revois encore pleurer dans ma loge. Mes camarades m'ont forcée à revenir sur scène, et arrivée sur scène, j'ai joué différemment. J'ai fait autre chose mais ça m'a aidé terriblement."

Si Chantal Ladesou est encore meurtrie par la mort de son fils, elle peut compter sur le bonheur que lui apporte sa fratrie composée de cinq petits-enfants. "Je suis une grand-mère assez classique, genre mamie gâteau. J'aime bien faire rire mes petits-enfants", a-t-elle avoué dans 50 Minutes Inside en juin dernier.