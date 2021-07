Charlene de Monaco bloquée en Afrique et prête à y rester ? Cet élément sème le doute...

Son absence commence, de plus en plus, à se faire sentir. La princesse Charlene de Monaco s'est envolée en direction de ses racines, en Afrique du Sud, en mai dernier. Or, elle n'a plus mis un pied sur le Rocher depuis... et n'a pas l'air prête d'y faire un tour. Selon le magazine allemand Bunte, des mouvements d'argent auraient été récemment remarqués : Claude Palmero, qui s'occupe de gérer les bien de la famille princière, serait venu en aide à Garet Wittstock, le frère de la souveraine, pour l'aider à étendre ses activités. Elle serait, elle-même, en train de chercher à acheter une maison près de Johannesburg et aurait fait l'acquisition d'un cheval, sur place, baptisé Follow Me.

Y aurait-il de l'eau dans le gaz du côté de Monaco ? Si Albert, Jacques et Gabriella sont venus rendre visite à Charlene au début du mois de juin, cette dernière serait bien incapable de retrouver ses pénates. Elle, qui était venue en Afrique du Sud pour lutter contre le braconnage en tenue de guerre, a été victime d'une infection l'obligeant à subir des interventions dans la zone ORL. Des soucis de santé qui l'empêchent de quitter le territoire, mais jusqu'à quand ?