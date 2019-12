Charlène (Secret Story) enceinte : test de grossesse, symptômes... Elle dit tout

Depuis six ans, Charlène et Benoît filent le parfait amour. Et il y a quelques mois, les candidats de Secret Story 11 (2017) ont pris la décision de se lancer dans une nouvelle aventure : celle de la parentalité. Les tourtereaux ont tenté d'avoir un bébé il y a un peu plus de quatre mois et ils ont vite eu une belle surprise.

Lors d'une session de questions/réponses organisée sur Instagram, le 4 décembre 2019, Charlène a en effet confié qu'elle était rapidement tombée enceinte, "deux semaines après l'arrêt de la pilule" précisément. Et c'est lors de sa deuxième ou troisième semaine de grossesse qu'elle a appris qu'elle attendait un bébé. Sous le choc après avoir fait son test de grossesse, seule, la future maman a déboulé dans sa chambre, où dormait Benoît. "Je n'y croyais pas et j'ai allumé la lumière de la chambre directement, alors que Benoît dormait. Lui-même n'a pas réalisé, c'est une fois la prise de sang faite que nous avons pris conscience que j'étais bien enceinte", a-t-elle expliqué. Est ensuite venu le moment de l'annoncer à leurs proches. Pour ce faire, ils ont opté pour une idée originale : "Pour la famille, j'avais acheté des t-shirts que j'avais personnalisés avec écrit "je vais être mamie/papi/tata/tonton". On leur a bandé les yeux en prétextant que c'était un jeu et que le t-shirt allait faire quelque chose de drôle. Ils sont tous tombés dans le panneau. J'ai filmé chaque annonce pour avoir des souvenirs."

Charlène ne s'est pas directement doutée qu'elle était enceinte. Quand elle était au sport, elle avait simplement remarqué que son ventre était un peu plus gonflé, au moment de faire des abdos. Une fois sa grossesse connue, elle a eu la chance de ne pas avoir de grosses nausées : "J'étais beaucoup vaseuse le matin, j'ai dû vomir deux fois, et encore... Quasi rien ! J'ai eu beaucoup de chance sur ça ! Je suis juste beaucoup fatiguée par moments." Autre changement : son tour de poitrine qui a augmenté d'une taille et une petite prise de poids, comme toutes les futures mamans. "Moi qui suis sportive et qui ai l'habitude de faire attention, ça n'a pas été si facile de voir mon corps changer. Je ne me suis pas pesée depuis que je suis rentrée, mais j'avais pris 2,5 kilos avant de partir à Dubaï", a admis Charlène auprès de ses abonnés. Si elle compte faire attention à son alimentation ces prochains mois, elle se permet tout de même quelques écarts.

Je découvre une nouvelle sensation

Actuellement dans son quatrième mois de grossesse, Charlène ne pense pas encore à l'accouchement. Mais elle ne cache pas qu'elle a déjà quelques petites angoisses : "Je pense que c'est comme ça pour beaucoup de femmes, surtout quand c'est la première grossesse, car je découvre une nouvelle sensation et je me pose beaucoup de questions. Mais heureusement, je suis bien entourée, donc je peux vite demander à ma soeur qui n'est pas loin par exemple."

Son terme est prévu pour le mois de mai. En attendant, elle profite à 100% de cette première grossesse. Et pour les petits curieux qui souhaitaient connaître le sexe du bébé, Charlène et Benoît ne le savent pas encore. Mais, quand le moment sera venu, ils garderont cette nouvelle un petit moment pour eux et leurs proches.

C'est le 27 novembre dernier que Charlène a officialisé sa grossesse. "Baby is coming... C'est avec beaucoup d'émotion que nous vous annonçons que nous serons bientôt 3 pour notre plus grand bonheur, un petit 'nous' pointera le bout de son nez dans quelques mois Voilà plus de cinq ans et demi que je partage ma vie auprès de l'homme qui me rend la plus heureuse au monde et je suis si fière de lui donner bientôt un nouveau rôle, celui d'être papa. Déjà trois mois et demi que tu es là, vivement la suite de notre aventure à trois...", avait-elle écrit en légende d'une photo Instagram sur laquelle elle se trouvait dans un désert de Dubaï avec Benoît, son baby bump bien apparent.